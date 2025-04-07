Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Милан? Я решительно говорю, что это неправда»

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби, известный в Украине по работе с «Шахтером», прокомментировал слухи о том, что грядущим летом он может оказаться на тренерском мостике итальянского «Милана».

«Каждый волен говорить то, что хочет. Мне никто не звонил, ни один клуб. Как я всегда и делал, я не общаюсь и не заигрываю ни с одной командой. Я намерен остаться здесь на долгие годы. Соглашения заключаются между двумя, посмотрим, чем закончится сезон. Новости о «Милане»? Я решительно говорю, что это неправда. Я ни с кем не разговаривал и ни с кем не разговариваю», – заявил Де Дзерби.

Ранее в итальянских СМИ писали, что кандидатуру Де Дзерби активно лоббирует Фабио Паратичи, которого сватали на должность спортивного директора «Милана», однако как стало известно буквально на днях, переговоры «россонери» с этим функционером провалились.