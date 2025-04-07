НЕВИЛЛ: «Я разочарован. В манчестерском дерби должны быть кровь и мужество»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Невилл негативно высказался по поводу манчестерского дерби, прошедшего в рамках 31-го тура Английской Премьер-лиги.

Что «Манчестер Юнайтед», что «Манчестер Сити» не смогли удивить болельщиков, поскольку в матче была зафиксирована ничья – 0:0. Невилл после просмотра матча не удержался от комментариев.

«Все эти приветствия и любезности, которые я наблюдаю, говорят о том, что обе команды довольны нулевой ничьей.

Лучшие версии «Сити» и «Юнайтед» были бы разочарованы тем, как они провели концовку этого матча. Выглядит так, как сейчас воскресенье, и они собираются вместе поесть жареного мяса.

Игроков контролируют до мельчайших деталей – они стали почти работами, и это характерно для многих матчей, которые мы видим в наши дни.

Я разочарован – это манчестерское дерби, в нем должно быть больше крови, напряжения, риска и мужества, связанных с игрой и победой, а не вот это», – сказал Невилл.