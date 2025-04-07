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  4. «Это может произойти». В Италии назвали условие для ухода Довбика из Ромы
Италия
07 апреля 2025, 07:59 | Обновлено 07 апреля 2025, 08:01
1321
0

«Это может произойти». В Италии назвали условие для ухода Довбика из Ромы

Даниэле Ло Монако не исключает трансфера украинца

07 апреля 2025, 07:59 | Обновлено 07 апреля 2025, 08:01
1321
0
«Это может произойти». В Италии назвали условие для ухода Довбика из Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Даниэле Ло Монако не исключил вариант с продажей «Ромой» украинского нападающего Артема Довбика уже по окончанию текущего сезона.

«Рома» присматривалась к Крстовичу из «Лечче» и интересовалась Луккой из «Удинезе». И эти трансферы могут произойти, если Довбик больше не будет частью проекта», – сказал Ло Монако в интервью Radio Romanista.

В текущем сезоне Довбик сыграл в составе «Ромы» 39 матчей, забил 16 голов и сделал 4 ассиста. Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Ранее экс-звезда «Ромы» Амантино Мансини оценил игру Довбыка в Италии.

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Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы трансферы Серии A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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