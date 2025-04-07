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  4. Вангелис Павлидис установил рекорд Бенфики в матче против Порту
Португалия
07 апреля 2025, 07:53 | Обновлено 07 апреля 2025, 07:56
531
0

Вангелис Павлидис установил рекорд Бенфики в матче против Порту

Грек стал героем матча в Порту

07 апреля 2025, 07:53 | Обновлено 07 апреля 2025, 07:56
531
0
Вангелис Павлидис установил рекорд Бенфики в матче против Порту
Getty Images/Global Images Ukraine. Вангелис Павлидис

В 28-м туре чемпионата Португалии «Бенфика» на выезде обыграла своего принципиального соперника, «Порту», со счетом 4:1.

Героем встречи стал Вангелис Павлидис, оформивший хет-трик.

26-летний греческий форвард «Бенфики» стал первым, кто совершил хет-трик за клуб на поле «Порту».

Добавим, что Вангелис Павлидис забил уже 17 голов в 22-х матчах в 2025 году.

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Бенфика Порту - Бенфика Порту чемпионат Португалии по футболу Вангелис Павлидис статистика лучший игрок
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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