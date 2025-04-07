Португалия07 апреля 2025, 07:53 | Обновлено 07 апреля 2025, 07:56
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Вангелис Павлидис установил рекорд Бенфики в матче против Порту
Грек стал героем матча в Порту
07 апреля 2025, 07:53 | Обновлено 07 апреля 2025, 07:56
531
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В 28-м туре чемпионата Португалии «Бенфика» на выезде обыграла своего принципиального соперника, «Порту», со счетом 4:1.
Героем встречи стал Вангелис Павлидис, оформивший хет-трик.
26-летний греческий форвард «Бенфики» стал первым, кто совершил хет-трик за клуб на поле «Порту».
Добавим, что Вангелис Павлидис забил уже 17 голов в 22-х матчах в 2025 году.
O primeiro jogador da história do Benfica a fazer hat-trick em casa do Porto. 🎩 pic.twitter.com/EIXwhsxvoX— B24 (@B24PT) April 6, 2025
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