Вангелис Павлидис установил рекорд Бенфики в матче против Порту

В 28-м туре чемпионата Португалии «Бенфика» на выезде обыграла своего принципиального соперника, «Порту», со счетом 4:1.

Героем встречи стал Вангелис Павлидис, оформивший хет-трик.

26-летний греческий форвард «Бенфики» стал первым, кто совершил хет-трик за клуб на поле «Порту».

Добавим, что Вангелис Павлидис забил уже 17 голов в 22-х матчах в 2025 году.