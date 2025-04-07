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  4. Ближе к 100. Александрия оформила юбилейную победу в УПЛ
Украина. Премьер лига
07 апреля 2025, 07:47 | Обновлено 07 апреля 2025, 08:07
262
0

Ближе к 100. Александрия оформила юбилейную победу в УПЛ

Подопечные Ротаня обыграли «Кривбасс»

07 апреля 2025, 07:47 | Обновлено 07 апреля 2025, 08:07
262
0
Ближе к 100. Александрия оформила юбилейную победу в УПЛ
УПЛ

6 апреля в рамках 23-го тура Украинской Премьер-лиги прошло противостояние «Александрии» против «Кривбасса».

Матч был сыгран на стадионе «Ника», а вот обслуживал поединок Александр Шандор.

По результату встречи минимальную победу одержали хозяева, обыграв «Кривбасс» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал бразилец Хуан Альвина Безерра.

Благодаря этому триумфу «Александрия» записала в свой актив юбилейную, 80-ю, победу.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Кривбасс
Андрей Витренко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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