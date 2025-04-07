Ближе к 100. Александрия оформила юбилейную победу в УПЛ

6 апреля в рамках 23-го тура Украинской Премьер-лиги прошло противостояние «Александрии» против «Кривбасса».

Матч был сыгран на стадионе «Ника», а вот обслуживал поединок Александр Шандор.

По результату встречи минимальную победу одержали хозяева, обыграв «Кривбасс» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал бразилец Хуан Альвина Безерра.

Благодаря этому триумфу «Александрия» записала в свой актив юбилейную, 80-ю, победу.