Руслан РОТАНЬ: «Игра была до первой ошибки»

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал победу над «Кривбассом» (1:0) в матче 23-го тура УПЛ.

«Очень эмоциональный матч, суперважный для обеих команд. Мы сегодня играли с бронзовым призером, нашим конкурентом. Я очень доволен командой, ее характером и жаждой победы.

Погода добавила нам проблем. Очень волновались, ведь за неделю у нас три матча. В среду кубковый вышел для нас на 120 минут, поэтому очень много внимания уделили восстановлению. Настраивал ребят на позитив, ведь именно он дает эмоции, которые нам нужны на следующий матч.

Поэтому я очень доволен, что ребята подошли к ключевому матчу в хорошем настроении. Что касается игры было очень много борьбы и равного футбола. Мы играли до первой ошибки, в ключевых матчах так всегда происходит.

Как я сказал ранее, в последнем матче мы допустили ошибку и проиграли «Шахтеру», сегодня «Кривбасс» допустил ошибку и проиграл нам. Матч с «Кривбассом» был равный с обеих сторон», – прокомментировал Ротань.