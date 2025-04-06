Руслан РОТАНЬ: «Игра была до первой ошибки»
«Александрия» одержала минимальную победу над »Кривбассом»
Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал победу над «Кривбассом» (1:0) в матче 23-го тура УПЛ.
«Очень эмоциональный матч, суперважный для обеих команд. Мы сегодня играли с бронзовым призером, нашим конкурентом. Я очень доволен командой, ее характером и жаждой победы.
Погода добавила нам проблем. Очень волновались, ведь за неделю у нас три матча. В среду кубковый вышел для нас на 120 минут, поэтому очень много внимания уделили восстановлению. Настраивал ребят на позитив, ведь именно он дает эмоции, которые нам нужны на следующий матч.
Поэтому я очень доволен, что ребята подошли к ключевому матчу в хорошем настроении. Что касается игры было очень много борьбы и равного футбола. Мы играли до первой ошибки, в ключевых матчах так всегда происходит.
Как я сказал ранее, в последнем матче мы допустили ошибку и проиграли «Шахтеру», сегодня «Кривбасс» допустил ошибку и проиграл нам. Матч с «Кривбассом» был равный с обеих сторон», – прокомментировал Ротань.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карло отреагировал на нереализованный пенальти от Винисиуса Жуниора
Команды не порадовали болельщиков ни одним голом