Спортинг Лиссабон

В понедельник, 7 апреля состоится матч 28-го раунда Лиги Португалии между «Спортингом» и «Брагой». Стартовый свисток в Лиссабоне прозвучит в 22:45 по киевскому времени.

Спортинг

Уже традиционно столичный клуб является одним из лидеров чемпионата. На данный момент команда с 65 очками занимает 2 место в лиге, однако лишь на 3 зачетных пункта больше у «Бенфики», которая на 1 позиции (у «Спортинга» сыграно на матч меньше). Именно два этих коллектива сейчас ведут борьбу за чемпионство, ведь отрыв от 3 места за 7 матчей до завершения сезона составляет 9 очков.

Из Лиги чемпионов «бело-зеленый» вылетел в 1/16 после поражения против «Боруссии Д», в Кубке лиги уступил в финале «Бенфике», а в первом полуфинале Кубка Португалии одолел «Риу Аве» со счетом 2:0.

Брага

Не может таким уверенным сезоном похвастаться «Брага». Сейчас клуб находится на 4 месте и ведет борьбу с «Порту» (который на 3 позиции) за право играть в Лиге Европы в следующем сезоне, у обеих команд по 56 очков.

Коллектив также вылетел из четвертьфинала Кубка Португалии и ½ Кубка лиги, оба раза от «Бенфики», а Лигу Европы покинул после 8 сыгранных матчей.

Личные встречи

«Спортинг» имеет очевидное преимущество над соперником в последних 5 матчах: 3 победы «бело-зеленого» клуба (дважды со счетом 5:0), 1 ничья и 1 выигрыш «Браги». Матч первого круга чемпионата завершился уверенным преимуществом столичного клуба со счетом 4:2.

В последний раз «канониры» побеждали «львов» на выезде еще в январе 2022 года.

Интересные факты

Победная серия «Спортинга» во всех турнирах длится уже 6 матчей. В последний раз клуб проигрывал 11 февраля в матче против «Боруссии Д» в рамках Лиги чемпионов.

«Брага» является второй лучшей командой лиги по игре на выезде – 29 очков в 13 матчах. Лучшая статистика только у того самого «Спортинга».

«Спортинг» забивает первым уже 7 матчей подряд. Не удалось этого сделать только в ответном матче с «Боруссией», но тогда команды не забивали вообще.

«Брага» поднималась выше 3-й позиции в чемпионате только по результатам 3 тура лиги. С 17 раунда команда неизменно остается на 4 месте.

Возможные стартовые составы

Спортинг: Силва, Куарежма – Диоманде – Сен-Жюст, Фреснеда – Дебаст – Юльманн – Араухо, Тринкау – Катаму, Дёкереш

Брага: Горничек, Чиссумба – Бамбу – Оливейра – Гомез, Рачич – Моутинью, Орта – Мартинез – Мартинес, Уаззани

Прогноз

Обеим клубам критически нужны очки для достижения целей в чемпионате, потому ожидается результативный и забивной матч. Вот поэтому я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.76.

Прогноз Sport.ua Спортинг Лиссабон Брага Тотал больше 2.5 1.76 Сделать ставку

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