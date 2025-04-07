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Франция
07 апреля 2025, 05:43 | Обновлено 07 апреля 2025, 06:51
259
0

Де Дзерби дирижировал. Марсель в игре с 5 голами одержал победу над Тулузой

Хавбек Страсбурга Эдуард Соболь остался в резерве в матче против Реймса

07 апреля 2025, 05:43 | Обновлено 07 апреля 2025, 06:51
259
0
Де Дзерби дирижировал. Марсель в игре с 5 голами одержал победу над Тулузой
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Вечером 6 апреля состоялись матчи 28-го тура чемпионата Франции.

Марсель в игре с 5 голами под руководством Роберто Де Дзерби (экс-коуча Шахтера) одержал победу над Тулузой (3:2).

Украинский хавбек Страсбурга Эдуард Соболь остался в резерве в матче против Реймса (1:0).

ПСЖ стал досрочно чемпионом Франции (74 очка), далее идут Марсель (52), Монако (50), Страсбург (49), Лион (48), Ницца, Лилль (по 47).

Ла Лига. 28-й тур, 6 апреля

Марсель – Тулуза – 3:2

Голы: Суасо, 21 (автогол), Гринвуд, 57, Рабьо, 64 – Магри, 28, Сьерро, 76

Ланс – Сент-Этьен – 1:0

Гол: Коялипу, 75

Монпелье – Гавр – 0:2

Голы: Кехта, 3, Туре, 33

Реймс – Страсбург – 0:1

Гол: Дукуре, 4

Ренн – Осер – 0:1

Гол: Жубал, 89

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСЖ 28 23 5 0 80 - 26 74
2 Марсель 28 16 4 8 57 - 38 52
3 Монако 28 15 5 8 54 - 35 50
4 Страсбург 28 14 7 7 46 - 35 49
5 Лион 28 14 6 8 54 - 38 48
6 Ницца 28 13 8 7 52 - 35 47
7 Лилль 28 13 8 7 42 - 30 47
8 Брест 28 13 4 11 44 - 43 43
9 Ланс 28 12 6 10 32 - 30 42
10 Осер 28 10 8 10 39 - 39 38
11 Тулуза 28 9 7 12 37 - 36 34
12 Ренн 28 10 2 16 38 - 38 32
13 Нант 28 7 9 12 33 - 47 30
14 Анже 28 7 6 15 26 - 46 27
15 Гавр 28 8 3 17 31 - 57 27
16 Реймс 28 6 8 14 29 - 42 26
17 Сент-Этьен 28 6 5 17 28 - 64 23
18 Монпелье 28 4 3 21 21 - 64 15
Полная таблица

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Жубал (Осер).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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