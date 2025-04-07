Де Дзерби дирижировал. Марсель в игре с 5 голами одержал победу над Тулузой

Вечером 6 апреля состоялись матчи 28-го тура чемпионата Франции.

Марсель в игре с 5 голами под руководством Роберто Де Дзерби (экс-коуча Шахтера) одержал победу над Тулузой (3:2).

Украинский хавбек Страсбурга Эдуард Соболь остался в резерве в матче против Реймса (1:0).

ПСЖ стал досрочно чемпионом Франции (74 очка), далее идут Марсель (52), Монако (50), Страсбург (49), Лион (48), Ницца, Лилль (по 47).

Ла Лига. 28-й тур, 6 апреля

Марсель – Тулуза – 3:2

Голы: Суасо, 21 (автогол), Гринвуд, 57, Рабьо, 64 – Магри, 28, Сьерро, 76

Ланс – Сент-Этьен – 1:0

Гол: Коялипу, 75

Монпелье – Гавр – 0:2

Голы: Кехта, 3, Туре, 33

Реймс – Страсбург – 0:1

Гол: Дукуре, 4

Ренн – Осер – 0:1

Гол: Жубал, 89

Турнирная таблица