Де Дзерби дирижировал. Марсель в игре с 5 голами одержал победу над Тулузой
Хавбек Страсбурга Эдуард Соболь остался в резерве в матче против Реймса
Вечером 6 апреля состоялись матчи 28-го тура чемпионата Франции.
Марсель в игре с 5 голами под руководством Роберто Де Дзерби (экс-коуча Шахтера) одержал победу над Тулузой (3:2).
Украинский хавбек Страсбурга Эдуард Соболь остался в резерве в матче против Реймса (1:0).
ПСЖ стал досрочно чемпионом Франции (74 очка), далее идут Марсель (52), Монако (50), Страсбург (49), Лион (48), Ницца, Лилль (по 47).
Ла Лига. 28-й тур, 6 апреля
Марсель – Тулуза – 3:2
Голы: Суасо, 21 (автогол), Гринвуд, 57, Рабьо, 64 – Магри, 28, Сьерро, 76
Ланс – Сент-Этьен – 1:0
Гол: Коялипу, 75
Монпелье – Гавр – 0:2
Голы: Кехта, 3, Туре, 33
Реймс – Страсбург – 0:1
Гол: Дукуре, 4
Ренн – Осер – 0:1
Гол: Жубал, 89
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|28
|23
|5
|0
|80 - 26
|74
|2
|Марсель
|28
|16
|4
|8
|57 - 38
|52
|3
|Монако
|28
|15
|5
|8
|54 - 35
|50
|4
|Страсбург
|28
|14
|7
|7
|46 - 35
|49
|5
|Лион
|28
|14
|6
|8
|54 - 38
|48
|6
|Ницца
|28
|13
|8
|7
|52 - 35
|47
|7
|Лилль
|28
|13
|8
|7
|42 - 30
|47
|8
|Брест
|28
|13
|4
|11
|44 - 43
|43
|9
|Ланс
|28
|12
|6
|10
|32 - 30
|42
|10
|Осер
|28
|10
|8
|10
|39 - 39
|38
|11
|Тулуза
|28
|9
|7
|12
|37 - 36
|34
|12
|Ренн
|28
|10
|2
|16
|38 - 38
|32
|13
|Нант
|28
|7
|9
|12
|33 - 47
|30
|14
|Анже
|28
|7
|6
|15
|26 - 46
|27
|15
|Гавр
|28
|8
|3
|17
|31 - 57
|27
|16
|Реймс
|28
|6
|8
|14
|29 - 42
|26
|17
|Сент-Этьен
|28
|6
|5
|17
|28 - 64
|23
|18
|Монпелье
|28
|4
|3
|21
|21 - 64
|15
События матча
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