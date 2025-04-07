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Чемпионат Германии
Санкт-Паули
06.04.2025 16:30 – FT 1 : 1
Боруссия М
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Германия
07 апреля 2025, 05:08 | Обновлено 07 апреля 2025, 05:43
29
0

Турнирная таблица Бундеслиги. Боруссия М и Вольфсбург потеряли важные очки

Вечером 6 апреля состоялись матчи 28-го тура чемпионата Германии

07 апреля 2025, 05:08 | Обновлено 07 апреля 2025, 05:43
29
0
Турнирная таблица Бундеслиги. Боруссия М и Вольфсбург потеряли важные очки
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 апреля состоялись матчи 28-го тура чемпионата Германии.

Боруссия М и Вольфсбург потеряли важные очки в борьбе за еврокубки

Бундеслига. 28-й тур, 7 апреля

Санкт-Паули – Боруссия М – 1:1

Голы: Афолаян, 85 – Итакура, 45+2

Унион Берлин – Вольфсбург – 1:0

Голы: Холлербах, 63

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бавария 28 21 5 2 81 - 27 68
2 Байер 28 18 8 2 63 - 34 62
3 Айнтрахт Ф 28 14 6 8 55 - 42 48
4 Майнц 28 13 7 8 46 - 32 46
5 РБ Лейпциг 28 12 9 7 44 - 35 45
6 Боруссия М 28 13 5 10 45 - 41 44
7 Фрайбург 28 12 6 10 38 - 44 42
8 Боруссия Д 28 12 5 11 52 - 43 41
9 Штутгарт 28 11 7 10 51 - 44 40
10 Вердер 28 11 6 11 45 - 53 39
11 Аугсбург 28 10 9 9 31 - 39 39
12 Вольфсбург 28 10 8 10 49 - 42 38
13 Унион Берлин 28 9 6 13 26 - 40 33
14 Хоффенхайм 28 6 9 13 34 - 52 27
15 Санкт-Паули 28 7 5 16 23 - 34 26
16 Хайденхайм 28 6 4 18 32 - 53 22
17 Бохум 28 5 5 18 28 - 59 20
18 Хольштайн Киль 28 4 6 18 39 - 68 18
Полная таблица

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Оладапо Афолаян (Санкт-Паули).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Коу Итакура (Боруссия М).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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