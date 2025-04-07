06.04.2025 16:30 – FT 1 : 1
Германия07 апреля 2025, 05:08 | Обновлено 07 апреля 2025, 05:43
29
0
Турнирная таблица Бундеслиги. Боруссия М и Вольфсбург потеряли важные очки
Вечером 6 апреля состоялись матчи 28-го тура чемпионата Германии
07 апреля 2025, 05:08 | Обновлено 07 апреля 2025, 05:43
29
0
Вечером 6 апреля состоялись матчи 28-го тура чемпионата Германии.
Боруссия М и Вольфсбург потеряли важные очки в борьбе за еврокубки
Бундеслига. 28-й тур, 7 апреля
Санкт-Паули – Боруссия М – 1:1
Голы: Афолаян, 85 – Итакура, 45+2
Унион Берлин – Вольфсбург – 1:0
Голы: Холлербах, 63
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бавария
|28
|21
|5
|2
|81 - 27
|68
|2
|Байер
|28
|18
|8
|2
|63 - 34
|62
|3
|Айнтрахт Ф
|28
|14
|6
|8
|55 - 42
|48
|4
|Майнц
|28
|13
|7
|8
|46 - 32
|46
|5
|РБ Лейпциг
|28
|12
|9
|7
|44 - 35
|45
|6
|Боруссия М
|28
|13
|5
|10
|45 - 41
|44
|7
|Фрайбург
|28
|12
|6
|10
|38 - 44
|42
|8
|Боруссия Д
|28
|12
|5
|11
|52 - 43
|41
|9
|Штутгарт
|28
|11
|7
|10
|51 - 44
|40
|10
|Вердер
|28
|11
|6
|11
|45 - 53
|39
|11
|Аугсбург
|28
|10
|9
|9
|31 - 39
|39
|12
|Вольфсбург
|28
|10
|8
|10
|49 - 42
|38
|13
|Унион Берлин
|28
|9
|6
|13
|26 - 40
|33
|14
|Хоффенхайм
|28
|6
|9
|13
|34 - 52
|27
|15
|Санкт-Паули
|28
|7
|5
|16
|23 - 34
|26
|16
|Хайденхайм
|28
|6
|4
|18
|32 - 53
|22
|17
|Бохум
|28
|5
|5
|18
|28 - 59
|20
|18
|Хольштайн Киль
|28
|4
|6
|18
|39 - 68
|18
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Оладапо Афолаян (Санкт-Паули).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Коу Итакура (Боруссия М).
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