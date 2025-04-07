Сколько заработали украинские теннисистки на турнире WTA 500 в Чарльстоне?
На пятисотнике в США Украину представили Ангелина Калинина и сестры Киченок
6 апреля завершился грунтовой турнир WTA 500 в Чарльстоне.
Победительницей в одиночном разряде стала Джессика Пегула, а трофей в парном завоевали Алена Остапенко и Эрин Рутлифф.
Джессика за свои выступления получила $164,000, а Алена и Эрин разделили между собой чек в $54,300.
Украину на этом пятисотнике представили три теннисистки: Ангелина Калинина, Людмила и Надежда Киченок.
Калинина завершила выступления в 1-м же раунде одиночки, проиграв Кэти Макнелли. Ангелина заработала $6,400. В квалификации выступила и Людмила, которая проиграла на старте отбора.
Л. Киченок в парном разряде добралась до четвертьфинала вместе с Софией Кенин. Всего за турнир в Чарльстоне Люмдмила заработала $6,780 ($2,040 + $4,740).
Надежда Киченок вместе с Алдилой Сутджиади уступила на старте парного разряда. Ее призовые составили $3,000.
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