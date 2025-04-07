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  4. Сколько заработали украинские теннисистки на турнире WTA 500 в Чарльстоне?
WTA
07 апреля 2025, 05:25 |
84
0

Сколько заработали украинские теннисистки на турнире WTA 500 в Чарльстоне?

На пятисотнике в США Украину представили Ангелина Калинина и сестры Киченок

07 апреля 2025, 05:25 |
84
0
Сколько заработали украинские теннисистки на турнире WTA 500 в Чарльстоне?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

6 апреля завершился грунтовой турнир WTA 500 в Чарльстоне.

Победительницей в одиночном разряде стала Джессика Пегула, а трофей в парном завоевали Алена Остапенко и Эрин Рутлифф.

Джессика за свои выступления получила $164,000, а Алена и Эрин разделили между собой чек в $54,300.

Украину на этом пятисотнике представили три теннисистки: Ангелина Калинина, Людмила и Надежда Киченок.

Калинина завершила выступления в 1-м же раунде одиночки, проиграв Кэти Макнелли. Ангелина заработала $6,400. В квалификации выступила и Людмила, которая проиграла на старте отбора.

Л. Киченок в парном разряде добралась до четвертьфинала вместе с Софией Кенин. Всего за турнир в Чарльстоне Люмдмила заработала $6,780 ($2,040 + $4,740).

Надежда Киченок вместе с Алдилой Сутджиади уступила на старте парного разряда. Ее призовые составили $3,000.

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WTA Чарльстон призовые Людмила Киченок Надежда Киченок Джессика Пегула
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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