Сколько заработали украинские теннисистки на турнире WTA 500 в Чарльстоне?

6 апреля завершился грунтовой турнир WTA 500 в Чарльстоне.

Победительницей в одиночном разряде стала Джессика Пегула, а трофей в парном завоевали Алена Остапенко и Эрин Рутлифф.

Джессика за свои выступления получила $164,000, а Алена и Эрин разделили между собой чек в $54,300.

Украину на этом пятисотнике представили три теннисистки: Ангелина Калинина, Людмила и Надежда Киченок.

Калинина завершила выступления в 1-м же раунде одиночки, проиграв Кэти Макнелли. Ангелина заработала $6,400. В квалификации выступила и Людмила, которая проиграла на старте отбора.

Л. Киченок в парном разряде добралась до четвертьфинала вместе с Софией Кенин. Всего за турнир в Чарльстоне Люмдмила заработала $6,780 ($2,040 + $4,740).

Надежда Киченок вместе с Алдилой Сутджиади уступила на старте парного разряда. Ее призовые составили $3,000.