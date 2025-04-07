8 апреля в 18:30 женская сборная Украины проведет выездной поединок 4-го тура Лиги наций против команды Чехии.

Игра команды Владимира Пятенко состоится в чешском городке Усти-над-Лабем на Городском стадионе, домашнем для клуба «Усти-над-Лабем».

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На старте турнира Украина обыграла команды Албании (2:1) и Хорватии (2:1), а затем в чешском Польковице 4 апреля нанесла поражение Чехии (1:0).

Украина лидирует в группе с тремя победами в трех матчах (9 очков), Чехия имеет 6 пунктов (две победы и одно поражение).

Лига наций по футболу среди женщин. Турнирная таблица группы B4

Чехия – Украина. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция