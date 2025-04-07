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Украина. Премьер лига
07 апреля 2025, 03:41 | Обновлено 07 апреля 2025, 03:58
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0

Буковина заинтересована в услугах главного тренера Руха

По данным источника, клуб из Черновцов может пригласить Виталия Пономарева

07 апреля 2025, 03:41 | Обновлено 07 апреля 2025, 03:58
61
0
Буковина заинтересована в услугах главного тренера Руха
ФК Рух. Виталий Пономарев

В «Буковине» из Черновцов, команде Первой лиги, летом могут произойти тренерские изменения.

В клубе рассматривают возможность подписания контракта со специалистом Виталием Пономаревым, чей контракт с «Рухом» может завершиться после текущего сезона.

Руководство команды, которая вышла в полуфинал Кубка Украины и претендует на повышение в УПЛ, окончательное решение по наставнику на новый сезон ещё не приняло.

Ранее сообщалось, что Пономарев находился в сфере интересов польского клуба «Заглембе». Также были слухи, что главный тренер киевской «Оболони» Сергей Шищенко является кандидатом на пост главного тренера «Буковины».

Однако информация о возможной быстрой отставке Пономарева из «Руха» не подтверждается – владелец клуба Григорий Козловский выразил поддержку команде.

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Сергей Шищенко чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины отставка назначение тренера Буковина Черновцы Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Виталий Пономарев ТаТоТаке
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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