Буковина заинтересована в услугах главного тренера Руха

В «Буковине» из Черновцов, команде Первой лиги, летом могут произойти тренерские изменения.

В клубе рассматривают возможность подписания контракта со специалистом Виталием Пономаревым, чей контракт с «Рухом» может завершиться после текущего сезона.

Руководство команды, которая вышла в полуфинал Кубка Украины и претендует на повышение в УПЛ, окончательное решение по наставнику на новый сезон ещё не приняло.

Ранее сообщалось, что Пономарев находился в сфере интересов польского клуба «Заглембе». Также были слухи, что главный тренер киевской «Оболони» Сергей Шищенко является кандидатом на пост главного тренера «Буковины».

Однако информация о возможной быстрой отставке Пономарева из «Руха» не подтверждается – владелец клуба Григорий Козловский выразил поддержку команде.