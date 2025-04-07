Буковина заинтересована в услугах главного тренера Руха
По данным источника, клуб из Черновцов может пригласить Виталия Пономарева
В «Буковине» из Черновцов, команде Первой лиги, летом могут произойти тренерские изменения.
В клубе рассматривают возможность подписания контракта со специалистом Виталием Пономаревым, чей контракт с «Рухом» может завершиться после текущего сезона.
Руководство команды, которая вышла в полуфинал Кубка Украины и претендует на повышение в УПЛ, окончательное решение по наставнику на новый сезон ещё не приняло.
Ранее сообщалось, что Пономарев находился в сфере интересов польского клуба «Заглембе». Также были слухи, что главный тренер киевской «Оболони» Сергей Шищенко является кандидатом на пост главного тренера «Буковины».
Однако информация о возможной быстрой отставке Пономарева из «Руха» не подтверждается – владелец клуба Григорий Козловский выразил поддержку команде.
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