Украина. Премьер лига03 апреля 2025, 21:34 | Обновлено 03 апреля 2025, 21:45
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У украинского клуба-сенсации может смениться тренер. Это экс-игрок Шахтера
Сергей Шищенко может перебраться из «Оболони» в «Буковину»
03 апреля 2025, 21:34 | Обновлено 03 апреля 2025, 21:45
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Тренер киевской «Оболони» Сергей Шищенко может перебраться в «Буковину», сообщает телеграм-канал «Inside UPL».
По информации источника, экс-форвард «Шахтера», который уже ранее возглавлял клуб из Черновцов, близок к увольнению из своего нынешнего клуба. Руководство «Буковины» заинтересовано в назначении Сергея.
«Буковина» сенсационно вышла в 1/2 финала Кубка Украины, где встретится с киевским «Динамо».
Ранее сообщалось о том, что клуб УПЛ намерен попрощаться с главным тренером.
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Комментарии 2
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А как же Оболонь спасать?? Или она уже не спасуемая??
А коли це Щищенко грав в Шахтарі? Майже всю кар'єру зіграв в метадоні
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