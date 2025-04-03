У украинского клуба-сенсации может смениться тренер. Это экс-игрок Шахтера

Тренер киевской «Оболони» Сергей Шищенко может перебраться в «Буковину», сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, экс-форвард «Шахтера», который уже ранее возглавлял клуб из Черновцов, близок к увольнению из своего нынешнего клуба. Руководство «Буковины» заинтересовано в назначении Сергея.

«Буковина» сенсационно вышла в 1/2 финала Кубка Украины, где встретится с киевским «Динамо».

Ранее сообщалось о том, что клуб УПЛ намерен попрощаться с главным тренером.