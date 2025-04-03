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Украина. Премьер лига
03 апреля 2025, 21:34 | Обновлено 03 апреля 2025, 21:45
2384
2

У украинского клуба-сенсации может смениться тренер. Это экс-игрок Шахтера

Сергей Шищенко может перебраться из «Оболони» в «Буковину»

03 апреля 2025, 21:34 | Обновлено 03 апреля 2025, 21:45
2384
2
У украинского клуба-сенсации может смениться тренер. Это экс-игрок Шахтера
ФК Оболонь. Сергей Шищенко

Тренер киевской «Оболони» Сергей Шищенко может перебраться в «Буковину», сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, экс-форвард «Шахтера», который уже ранее возглавлял клуб из Черновцов, близок к увольнению из своего нынешнего клуба. Руководство «Буковины» заинтересовано в назначении Сергея.

«Буковина» сенсационно вышла в 1/2 финала Кубка Украины, где встретится с киевским «Динамо».

Ранее сообщалось о том, что клуб УПЛ намерен попрощаться с главным тренером.

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Сергей Шищенко Оболонь Киев Буковина Черновцы назначение тренера чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины отставка
Даниил Кирияка Источник: Telegram
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Комментарии 2
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apepa
А как же Оболонь спасать?? Или она уже не спасуемая??
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vitaha33
А коли це Щищенко грав в Шахтарі? Майже всю кар'єру зіграв в метадоні
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