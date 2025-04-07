Джессика Пегула – София Кенин. Финал Чарльстона. Видеообзор матча

6 апреля четвертая ракетка мира Джессика Пегула переиграла Софию Кенин в финале грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне, США.

Джессика одержала победу со счетом 6:3, 7:5 менее чем за 1.5 часа. Во втором сете Кенин побеждала 5:1 с двумя брейками, но отдала шесть геймов подряд.

Пегула выиграла восьмой трофей в карьере и второй в 2025 году.

🏆 WTA 500 Чарльстон. Грунт. Финал

Джессика Пегула [1] – София Кенин – 6:3, 7:5

Видеообзор матча