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  4. Джессика Пегула – София Кенин. Финал Чарльстона. Видеообзор матча
WTA
07 апреля 2025, 00:15 |
68
0

Джессика Пегула – София Кенин. Финал Чарльстона. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор финального матча на пятисотнике в США

07 апреля 2025, 00:15 |
68
0
Джессика Пегула – София Кенин. Финал Чарльстона. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

6 апреля четвертая ракетка мира Джессика Пегула переиграла Софию Кенин в финале грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне, США.

Джессика одержала победу со счетом 6:3, 7:5 менее чем за 1.5 часа. Во втором сете Кенин побеждала 5:1 с двумя брейками, но отдала шесть геймов подряд.

Пегула выиграла восьмой трофей в карьере и второй в 2025 году.

🏆 WTA 500 Чарльстон. Грунт. Финал

Джессика Пегула [1] – София Кенин – 6:3, 7:5

Видеообзор матча

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Джессика Пегула София Кенин WTA Чарльстон теннисные видеообзоры видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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