WTA07 апреля 2025, 00:15 |
68
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Джессика Пегула – София Кенин. Финал Чарльстона. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор финального матча на пятисотнике в США
07 апреля 2025, 00:15 |
68
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6 апреля четвертая ракетка мира Джессика Пегула переиграла Софию Кенин в финале грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне, США.
Джессика одержала победу со счетом 6:3, 7:5 менее чем за 1.5 часа. Во втором сете Кенин побеждала 5:1 с двумя брейками, но отдала шесть геймов подряд.
Пегула выиграла восьмой трофей в карьере и второй в 2025 году.
🏆 WTA 500 Чарльстон. Грунт. Финал
Джессика Пегула [1] – София Кенин – 6:3, 7:5
Видеообзор матча
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