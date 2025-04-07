Как выглядит турнирная таблица АПЛ после ничьей в дерби Манчестера
Саутгемптон досрочно вылетел из Английской Премьер-лиги
С 5 по 7 апреля проходят матчи 31-го тура Английской Премьер-лиги.
В уие-энд состоялись 9 матчей очередного тура, матч между Лестер и Ньюкаслом вынесен на понедельник.
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Ливерпуль прервал беспроигрышную серию в 26 матчей, уступив Фулхэму (2:3), однако с 73 очками сохранил большой перевес над преследователями.
Арсенал сыграл вничью с Эвертоном (1:1) и лишь на одно очко приблизился к лидеру (62 пункта), разница составляет 11 баллов за 7 матчей до финиша турнира.
Ноттингем Форест удерживает третье место, хотя и проиграл Астон Вилле (1:2). В манчестерском дерби зафиксирована ничья (0:0). С таким же счетом закончился гостевой матч Челси против Брентфорда (0:0).
5-я позиция в АПЛ с огромной вероятностью также даст путевку в ЛЧ благодаря высокому рейтингу УЕФА у Англии в евросезоне.
Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (73), Арсенал (62), Ноттингем Форест (57), Челси (53), Ман Сити (52), Астон Вилла (51), Ньюкасл (50).
Саутгемптон досрочно вылетел из Английской Премьер-лиги (10 очков), мало надежды на сохранение прописки в АПЛ имеют Ипсвич (20) и Лестер (17).
⚽️ Английская Премьер-лига. 31-й тур, 5–7 апреля
- 05.04. 14:30. Эвертон – Арсенал – 1:1
- 05.04. 17:00. Вест Хэм – Борнмут – 2:2
- 05.04. 17:00. Ипсвич – Вулверхэмптон – 1:2
- 05.04. 17:00. Кристал Пэлас – Брайтон – 2:1
- 05.04. 19:30. Астон Вилла – Ноттингем – 2:1
- 06.04. 16:00. Брентфорд – Челси – 0:0
- 06.04. 16:00. Тоттенхэм – Саутгемптон – 3:1
- 06.04. 16:00. Фулхэм – Ливерпуль – 3:2
- 06.04. 18:30. Ман Юнайтед – Ман Сити – 0:0
- 07.04. 22:00. Лестер – Ньюкасл
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|31
|22
|7
|2
|72 - 30
|73
|2
|Арсенал
|31
|17
|11
|3
|56 - 26
|62
|3
|Ноттингем Форест
|31
|17
|6
|8
|51 - 37
|57
|4
|Челси
|31
|15
|8
|8
|54 - 37
|53
|5
|Манчестер Сити
|31
|15
|7
|9
|57 - 40
|52
|6
|Астон Вилла
|31
|14
|9
|8
|46 - 46
|51
|7
|Ньюкасл
|29
|15
|5
|9
|49 - 39
|50
|8
|Фулхэм
|31
|13
|9
|9
|47 - 42
|48
|9
|Брайтон
|31
|12
|11
|8
|49 - 47
|47
|10
|Борнмут
|31
|12
|9
|10
|51 - 40
|45
|11
|Кристал Пэлас
|30
|11
|10
|9
|39 - 35
|43
|12
|Брентфорд
|31
|12
|6
|13
|51 - 47
|42
|13
|Манчестер Юнайтед
|31
|10
|8
|13
|37 - 41
|38
|14
|Тоттенхэм
|31
|11
|4
|16
|58 - 45
|37
|15
|Эвертон
|31
|7
|14
|10
|33 - 38
|35
|16
|Вест Хэм
|31
|9
|8
|14
|35 - 52
|35
|17
|Вулверхэмптон
|31
|9
|5
|17
|43 - 59
|32
|18
|Ипсвич Таун
|31
|4
|8
|19
|31 - 65
|20
|19
|Лестер
|30
|4
|5
|21
|25 - 67
|17
|20
|Саутгемптон
|31
|2
|4
|25
|23 - 74
|10
📊 Инфографика
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