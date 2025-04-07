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Англия
07 апреля 2025, 07:57 | Обновлено 07 апреля 2025, 08:03
760
1

Как выглядит турнирная таблица АПЛ после ничьей в дерби Манчестера

Саутгемптон досрочно вылетел из Английской Премьер-лиги

07 апреля 2025, 07:57 | Обновлено 07 апреля 2025, 08:03
760
1
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после ничьей в дерби Манчестера
Getty Images/Global Images Ukraine

С 5 по 7 апреля проходят матчи 31-го тура Английской Премьер-лиги.

В уие-энд состоялись 9 матчей очередного тура, матч между Лестер и Ньюкаслом вынесен на понедельник.

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Ливерпуль прервал беспроигрышную серию в 26 матчей, уступив Фулхэму (2:3), однако с 73 очками сохранил большой перевес над преследователями.

Арсенал сыграл вничью с Эвертоном (1:1) и лишь на одно очко приблизился к лидеру (62 пункта), разница составляет 11 баллов за 7 матчей до финиша турнира.

Ноттингем Форест удерживает третье место, хотя и проиграл Астон Вилле (1:2). В манчестерском дерби зафиксирована ничья (0:0). С таким же счетом закончился гостевой матч Челси против Брентфорда (0:0).

5-я позиция в АПЛ с огромной вероятностью также даст путевку в ЛЧ благодаря высокому рейтингу УЕФА у Англии в евросезоне.

Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (73), Арсенал (62), Ноттингем Форест (57), Челси (53), Ман Сити (52), Астон Вилла (51), Ньюкасл (50).

Саутгемптон досрочно вылетел из Английской Премьер-лиги (10 очков), мало надежды на сохранение прописки в АПЛ имеют Ипсвич (20) и Лестер (17).

⚽️ Английская Премьер-лига. 31-й тур, 5–7 апреля

  • 05.04. 14:30. Эвертон – Арсенал – 1:1
  • 05.04. 17:00. Вест Хэм – Борнмут – 2:2
  • 05.04. 17:00. Ипсвич – Вулверхэмптон – 1:2
  • 05.04. 17:00. Кристал Пэлас – Брайтон – 2:1
  • 05.04. 19:30. Астон Вилла – Ноттингем – 2:1
  • 06.04. 16:00. Брентфорд – Челси – 0:0
  • 06.04. 16:00. Тоттенхэм – Саутгемптон – 3:1
  • 06.04. 16:00. Фулхэм – Ливерпуль – 3:2
  • 06.04. 18:30. Ман Юнайтед – Ман Сити – 0:0
  • 07.04. 22:00. Лестер – Ньюкасл

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 31 22 7 2 72 - 30 73
2 Арсенал 31 17 11 3 56 - 26 62
3 Ноттингем Форест 31 17 6 8 51 - 37 57
4 Челси 31 15 8 8 54 - 37 53
5 Манчестер Сити 31 15 7 9 57 - 40 52
6 Астон Вилла 31 14 9 8 46 - 46 51
7 Ньюкасл 29 15 5 9 49 - 39 50
8 Фулхэм 31 13 9 9 47 - 42 48
9 Брайтон 31 12 11 8 49 - 47 47
10 Борнмут 31 12 9 10 51 - 40 45
11 Кристал Пэлас 30 11 10 9 39 - 35 43
12 Брентфорд 31 12 6 13 51 - 47 42
13 Манчестер Юнайтед 31 10 8 13 37 - 41 38
14 Тоттенхэм 31 11 4 16 58 - 45 37
15 Эвертон 31 7 14 10 33 - 38 35
16 Вест Хэм 31 9 8 14 35 - 52 35
17 Вулверхэмптон 31 9 5 17 43 - 59 32
18 Ипсвич Таун 31 4 8 19 31 - 65 20
19 Лестер 30 4 5 21 25 - 67 17
20 Саутгемптон 31 2 4 25 23 - 74 10
Полная таблица

📊 Инфографика

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистические расклады Ливерпуль Эвертон Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Ньюкасл Фулхэм Астон Вилла Кристал Пэлас Вулверхэмптон Саутгемптон Ноттингем Форест Ипсвич Арсенал Лондон Брентфорд Манчестер Сити Брайтон Александр Зинченко Борнмут Лестер Виталий Миколенко Михаил Мудрик выбор редакции Челси Вест Хэм Илья Забарный Егор Ярмолюк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Микола Унгурян
враховуючи ймовірний бан для Челсі, то і 6 місце може бути в ЛЧ
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