Как выглядит турнирная таблица АПЛ после ничьей в дерби Манчестера

С 5 по 7 апреля проходят матчи 31-го тура Английской Премьер-лиги.

В уие-энд состоялись 9 матчей очередного тура, матч между Лестер и Ньюкаслом вынесен на понедельник.

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Ливерпуль прервал беспроигрышную серию в 26 матчей, уступив Фулхэму (2:3), однако с 73 очками сохранил большой перевес над преследователями.

Арсенал сыграл вничью с Эвертоном (1:1) и лишь на одно очко приблизился к лидеру (62 пункта), разница составляет 11 баллов за 7 матчей до финиша турнира.

Ноттингем Форест удерживает третье место, хотя и проиграл Астон Вилле (1:2). В манчестерском дерби зафиксирована ничья (0:0). С таким же счетом закончился гостевой матч Челси против Брентфорда (0:0).

5-я позиция в АПЛ с огромной вероятностью также даст путевку в ЛЧ благодаря высокому рейтингу УЕФА у Англии в евросезоне.

Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (73), Арсенал (62), Ноттингем Форест (57), Челси (53), Ман Сити (52), Астон Вилла (51), Ньюкасл (50).

Саутгемптон досрочно вылетел из Английской Премьер-лиги (10 очков), мало надежды на сохранение прописки в АПЛ имеют Ипсвич (20) и Лестер (17).

⚽️ Английская Премьер-лига. 31-й тур, 5–7 апреля

05.04. 14:30. Эвертон – Арсенал – 1:1

05.04. 17:00. Вест Хэм – Борнмут – 2:2

05.04. 17:00. Ипсвич – Вулверхэмптон – 1:2

– 1:2 05.04. 17:00. Кристал Пэлас – Брайтон – 2:1

– Брайтон – 2:1 05.04. 19:30. Астон Вилла – Ноттингем – 2:1

– Ноттингем – 2:1 06.04. 16:00. Брентфорд – Челси – 0:0

06.04. 16:00. Тоттенхэм – Саутгемптон – 3:1

– Саутгемптон – 3:1 06.04. 16:00. Фулхэм – Ливерпуль – 3:2

– Ливерпуль – 3:2 06.04. 18:30. Ман Юнайтед – Ман Сити – 0:0

07.04. 22:00. Лестер – Ньюкасл

🏆 Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Ливерпуль 31 22 7 2 72 - 30 73 2 Арсенал 31 17 11 3 56 - 26 62 3 Ноттингем Форест 31 17 6 8 51 - 37 57 4 Челси 31 15 8 8 54 - 37 53 5 Манчестер Сити 31 15 7 9 57 - 40 52 6 Астон Вилла 31 14 9 8 46 - 46 51 7 Ньюкасл 29 15 5 9 49 - 39 50 8 Фулхэм 31 13 9 9 47 - 42 48 9 Брайтон 31 12 11 8 49 - 47 47 10 Борнмут 31 12 9 10 51 - 40 45 11 Кристал Пэлас 30 11 10 9 39 - 35 43 12 Брентфорд 31 12 6 13 51 - 47 42 13 Манчестер Юнайтед 31 10 8 13 37 - 41 38 14 Тоттенхэм 31 11 4 16 58 - 45 37 15 Эвертон 31 7 14 10 33 - 38 35 16 Вест Хэм 31 9 8 14 35 - 52 35 17 Вулверхэмптон 31 9 5 17 43 - 59 32 18 Ипсвич Таун 31 4 8 19 31 - 65 20 19 Лестер 30 4 5 21 25 - 67 17 20 Саутгемптон 31 2 4 25 23 - 74 10 Полная таблица

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