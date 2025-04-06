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06 апреля 2025, 23:38 |
326
0

Месси – GOAT? Криштиану Роналду дал честный ответ

Криштиану Роналду ответил на самый неприятный вопрос для себя...

06 апреля 2025, 23:38 |
326
0
Месси – GOAT? Криштиану Роналду дал честный ответ
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду дал честный ответ на вопрос о том, стал ли Лионель Месси величайшим футболистом всех времен.

Обе звезды футбола достигли почти всего, включая трофеи на уровне клубов и сборных, а также – индивидуальные награды.

Однако Месси выиграл Кубок мира в 2022 году, чего Роналду не удавалось достичь.

После победы Аргентины в финале чемпионата мира многие утверждали, что Месси решил спор о величайшем футболисте, но Роналду не согласен.

Роналду отметил: «Даже если я выиграю Кубок мира, это продолжится. Некоторые люди любят меня больше, другие меньше. Как в жизни, некоторым нравятся блондинки, другим – брюнетки. Я всегда должен был показывать, что могу делать год за годом. Я бы хотел выиграть этот турнир. Я амбициозен, но если скажешь мне, что я больше не выиграю турниры, я все равно буду счастлив, учитывая все, что я выиграл. В истории останутся все другие рекорды. Но, конечно, Кубок мира на полке не был бы лишним. Это была бы мечта».

Роналду может получить еще один шанс выиграть Кубок мира в 2026 году, если попадет в состав на турнир, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Однако Португалия будет считаться аутсайдером на фоне сильных команд, таких как Аргентина, Бразилия, Испания и Франция.

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Максим Лапченко Источник: Sport Bible
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