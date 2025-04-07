Легионер ЛНЗ вляпался в скандал из-за поста в Instagram после фиаско в УПЛ

Нигерийский голкипер «Черноморца» Чиджоке Аниагбосо стал одним из героев матча 23 тура УПЛ, где «моряки» минимально обыграли черкасский ЛНС (1:0).

После игры нигериец поделился эмоциями с фанатами, опубликовав сообщение в Instagram: «Удовольствие 🙇❤️», лаконично отреагировал нигериец.

В комментариях многие фанаты выразили восхищение игрой Чиджоке против черкасского ЛНЗ. Присоединился к комплиментам и опальный новичок «фиолетовых» Бени Макуана: «The Best», – похвалил голкипера Бени. Фанаты «фиолетовых» не очень поняли поступок своего легионера, подвергнув критике его действия.

Чиджоке Аниагбосо и Бени Макуана вместе играли за вторую команду житомирского «Полесья». Ныне Аниагбосо выступает за «Черноморец», а Макуана – успел дебютировать за черкасский ЛНЗ.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 10 место Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 25 турнирных пунктов после 23 сыгранных матчей. «Черноморец» идет на 15 строчке с 18 баллами после 23 сыгранных матчей.