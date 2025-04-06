ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ уволил коуча, что возглавлял клуб в УПЛ. Он вошел в историю

Украинский специалист Александр Ковпак, который в последнее время возглавлял юношескую команду «фиолетовых», покинул свой пост.

Как стало известно Sport.ua, известний украинский форвард, недавно начавший тренерскую карьеру, покинул пост главного тренера команды U-17, с которой работал после увольнения из главной команды ЛНЗ.

«Мы искренне благодарны Александру Ковпаку за его профессионализм, преданность делу и большой вклад в развитие команды ЛНЗ U17, академии и клуба в целом. Его опыт, авторитет и качества людей стали важной частью становления нашей молодежи.

Решение об изменении главного тренера в этом коллективе было непростым, но продиктовано желанием внести новый импульс в развитие команды, учитывая долгосрочные цели академии и стратегию подготовки игроков к уровню профессионального футбола. Мы убеждены, что изменения помогут нам еще эффективнее реализовывать потенциал этих молодых футболистов», – рассказал спортивный директор академии «фиолетовых» Василий Каюк специально для Sport.ua

Ныне ЛНЗ (U-17) возглавляет Игорь Луценко, перебравшийся в Черкассы из академии ровенского «Вереса», где также успешно работал с академическим возрастом (U-16).

Александр Ковпак вошел в историю черкасского ЛУЗ. Именно под его руководством команда смогла впервые в истории квалифицироваться в Украинскую Премьер-лигу, обыграв «Ингулец» в матчах за право выступать в высшем дивизионе. Под руководством Александра ЛНЗ одержал и историческую (первую) победу в УПЛ, уничтожив закарпатский «Минай» (3:0).