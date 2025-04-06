Дело не в деньгах. В Черноморце пояснили состояние бразильского легионера
Жоао Нето длительное время находится вне футбола из-за травмы
Практически четыре месяца отсутствует в Одессе один из легионеров «Черноморца» – бразильский полузащитник Жоао Нето, который в разгар осенней части чемпионата выбыл из строя.
В последней декаде сентября прошлого года футболист получил серьезную травму на тренировке, в результате чего было повреждено колено. После хирургического вмешательства Нето долгое время лечился, а затем поехал в Бразилию, где проходил восстановление под наблюдением опытного реабилитолога.
Изначально ожидалось, что 22-летний бразилец вернется в расположение «Черноморца» в марте, однако процесс реабилитации несколько затянулся.
О дальнейшей судьбе Жоао Нето Sport.ua узнал у генерального директора ФК «Черноморец» Анатолия Мисюры.
– Как только он полностью пройдет реабилитационные мероприятия и будет готов к полноценным тренировкам с дальнейшей готовностью играть, тогда и вернется.
– Планировалось, что в Одессу Жоао Нето вернется в марте, но он до сих пор отсутствует.
– Видимо, есть определенные причины, которые пока не позволяют ему приехать. И вопрос, конечно, не в деньгах. Наверное, сейчас нужно, чтобы его состояние здоровья соответствовало футбольным требованиям.
У каждого человека организм имеет свои особенности. Все мы не одинаковы, как роботы, когда гайку «на десять» прикрутил, шурупчиком поджал – и побежал.
У нас же много футболистов, которые «порвали» себе мышцы и восстанавливались не так, как прописано в медицинском протоколе. Так что ждем. Надеемся, что Жоао Нето скоро приедет.
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