Испания26 апреля 2025, 03:47 |
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Дэвид БЕКХЭМ: «Я мечтал играть с этим футболистом»
Дэвид – о Бобби Чарльтоне
26 апреля 2025, 03:47 |
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Известный британский футболист Дэвид Бекхэм, который играл за «Реал» и «Манчестер Юнайтед», назвал игрока, с которым мечтал поиграть. Бекхэм выделил легендарного нападающего «МЮ» Бобби Чарльтона.
«Бобби Чарльтон был героем моего отца, поэтому мое второе имя Роберт. Поэтому я хотел бы поиграть с сэром Бобби», – сказал Бекхэм.
Ранее бывший полузащитник сборной Англии и клуба «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм признался в том, какой действующий футболист напоминает ему самого себя манерой игры.
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