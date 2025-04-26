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  4. Дэвид БЕКХЭМ: «Я мечтал играть с этим футболистом»
Испания
26 апреля 2025, 03:47 |
170
0

Дэвид БЕКХЭМ: «Я мечтал играть с этим футболистом»

Дэвид – о Бобби Чарльтоне

26 апреля 2025, 03:47 |
170
0
Дэвид БЕКХЭМ: «Я мечтал играть с этим футболистом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бекхэм

Известный британский футболист Дэвид Бекхэм, который играл за «Реал» и «Манчестер Юнайтед», назвал игрока, с которым мечтал поиграть. Бекхэм выделил легендарного нападающего «МЮ» Бобби Чарльтона.

«Бобби Чарльтон был героем моего отца, поэтому мое второе имя Роберт. Поэтому я хотел бы поиграть с сэром Бобби», – сказал Бекхэм.

Ранее бывший полузащитник сборной Англии и клуба «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм признался в том, какой действующий футболист напоминает ему самого себя манерой игры.

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Дэвид Бекхэм Бобби Чарльтон
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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