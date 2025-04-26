Дэвид БЕКХЭМ: «Я мечтал играть с этим футболистом»

Известный британский футболист Дэвид Бекхэм, который играл за «Реал» и «Манчестер Юнайтед», назвал игрока, с которым мечтал поиграть. Бекхэм выделил легендарного нападающего «МЮ» Бобби Чарльтона.

«Бобби Чарльтон был героем моего отца, поэтому мое второе имя Роберт. Поэтому я хотел бы поиграть с сэром Бобби», – сказал Бекхэм.

Ранее бывший полузащитник сборной Англии и клуба «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм признался в том, какой действующий футболист напоминает ему самого себя манерой игры.