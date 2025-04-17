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Испания
17 апреля 2025, 02:44 |
331
0

В Реале определились, вокруг кого будут строить будущее. Продадут звезду

В Мадриде отдают приоритет Килиану Мбаппе

17 апреля 2025, 02:44 |
331
0
В Реале определились, вокруг кого будут строить будущее. Продадут звезду
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор

В мадридском «Реале» определились, вокруг какого звездного футболиста будут строить свое будущее.

По информации Todofichajes, в Мадриде довольны игрой Килиана Мбаппе и разочарованы Винисиусом Жуниором. Руководство клуба недовольно тем, как Винисиус сыгрался с Мбаппе. Весомым фактором является также то, что Мбаппе сейчас зарабатывает в клубе чистыми 19 миллионов евро в год, а Винисиус хочет новый контракт на 25 миллионов.

В «Реале» настроены строить будущее вокруг Джуда Беллингема и Мбаппе и хотят заработать на трансфере Винисиуса летом. Ранее Мбаппе узнал срок дисквалификации

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Дмитрий Олейник Источник: Todofichajes.com
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