В Реале определились, вокруг кого будут строить будущее. Продадут звезду

В мадридском «Реале» определились, вокруг какого звездного футболиста будут строить свое будущее.

По информации Todofichajes, в Мадриде довольны игрой Килиана Мбаппе и разочарованы Винисиусом Жуниором. Руководство клуба недовольно тем, как Винисиус сыгрался с Мбаппе. Весомым фактором является также то, что Мбаппе сейчас зарабатывает в клубе чистыми 19 миллионов евро в год, а Винисиус хочет новый контракт на 25 миллионов.

В «Реале» настроены строить будущее вокруг Джуда Беллингема и Мбаппе и хотят заработать на трансфере Винисиуса летом. Ранее Мбаппе узнал срок дисквалификации