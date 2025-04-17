В Реале определились, вокруг кого будут строить будущее. Продадут звезду
В Мадриде отдают приоритет Килиану Мбаппе
В мадридском «Реале» определились, вокруг какого звездного футболиста будут строить свое будущее.
По информации Todofichajes, в Мадриде довольны игрой Килиана Мбаппе и разочарованы Винисиусом Жуниором. Руководство клуба недовольно тем, как Винисиус сыгрался с Мбаппе. Весомым фактором является также то, что Мбаппе сейчас зарабатывает в клубе чистыми 19 миллионов евро в год, а Винисиус хочет новый контракт на 25 миллионов.
В «Реале» настроены строить будущее вокруг Джуда Беллингема и Мбаппе и хотят заработать на трансфере Винисиуса летом. Ранее Мбаппе узнал срок дисквалификации
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