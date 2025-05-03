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  4. Реал после провала от Арсенала может продать лидера за €150 млн
Испания
03 мая 2025, 04:07 |
17
0

Реал после провала от Арсенала может продать лидера за €150 млн

«МЮ» нацелился на Федерико Вальверде

03 мая 2025, 04:07 |
17
0
Реал после провала от Арсенала может продать лидера за €150 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

26-летний уругвайский хавбек мадридского «Реала» Федерико Вальверде может летом покинуть клуб.

По информации Todo Fichajes, на футболиста есть большой интерес с Туманного Альбиона. На уругвайца нацелился английский гранд «Манчестер Юнайтед», который готов отдать за хавбека большие деньги – 150 миллионов евро. Однако «Реал» рассчитывает получить за футболиста более высокую сумму.

В этом сезоне на счету Вальверде 49 матчей, в которых забил восемь голов и сделал восемь ассистов. Ранее Вальверде отметился юбилеем.

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Федерико Вальверде Реал Мадрид трансферы АПЛ трансферы трансферы Ла Лиги Манчестер Юнайтед
Дмитрий Олейник Источник: Todofichajes.com
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