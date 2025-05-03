Реал после провала от Арсенала может продать лидера за €150 млн

26-летний уругвайский хавбек мадридского «Реала» Федерико Вальверде может летом покинуть клуб.

По информации Todo Fichajes, на футболиста есть большой интерес с Туманного Альбиона. На уругвайца нацелился английский гранд «Манчестер Юнайтед», который готов отдать за хавбека большие деньги – 150 миллионов евро. Однако «Реал» рассчитывает получить за футболиста более высокую сумму.

В этом сезоне на счету Вальверде 49 матчей, в которых забил восемь голов и сделал восемь ассистов. Ранее Вальверде отметился юбилеем.