Реал после провала от Арсенала может продать лидера за €150 млн
«МЮ» нацелился на Федерико Вальверде
26-летний уругвайский хавбек мадридского «Реала» Федерико Вальверде может летом покинуть клуб.
По информации Todo Fichajes, на футболиста есть большой интерес с Туманного Альбиона. На уругвайца нацелился английский гранд «Манчестер Юнайтед», который готов отдать за хавбека большие деньги – 150 миллионов евро. Однако «Реал» рассчитывает получить за футболиста более высокую сумму.
В этом сезоне на счету Вальверде 49 матчей, в которых забил восемь голов и сделал восемь ассистов. Ранее Вальверде отметился юбилеем.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легенда «Ливерпуля» до сих пор высоко оценивает уровень Кевина Де Брюйне
Сборная Украины по хоккею находится в шаге от исторического достижения