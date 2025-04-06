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  4. «Этого не ожидают». Журналист Sky сделал выбор между Довбиком и Влаховичем
Италия
06 апреля 2025, 22:12 |
330
0

«Этого не ожидают». Журналист Sky сделал выбор между Довбиком и Влаховичем

Анджело Манджанте выбрал сербского нападающего

06 апреля 2025, 22:12 |
330
0
«Этого не ожидают». Журналист Sky сделал выбор между Довбиком и Влаховичем
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Журналист Sky Анджело Манджанте сделал выбор между украинским форвардом «Ромы» Артемом Довбиком и сербским нападающим туринского «Ювентуса» Душаном Влаховичем.

«Я должен сказать, что я был влюблен во Влаховича из «Фиорентины». Это был необычный игрок, учитывая то, как он обращался с мячом, как он его защищал. Он, конечно, испытывает сильное давление из-за того, что говорят о нем за пределами поля.

Если мне придется выбирать, некоторые люди, возможно, этого не ожидают, но я все равно назову Влаховича. Думаю, что сейчас из них двоих он – более совершенный игрок, более талантливый», – сказал Манджанте в эфире Radio Manà Manà Sport.

И Довбик, и Влахович вышли в старте Ромы и Ювентус соответственно на очный матч 31-го тура Серии А между этими командами, который стартовал 6 апреля в 21:45 по Киеву на стадионе Олимпико в Риме.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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