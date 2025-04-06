Владислав КАБАЕВ: «Три очка дают и за Шахтер, и за Левый Берег»

Полузащитник «Динамо» Владислав Кабаев прокомментировал победу над «Левым Берегом» (2:0) в матче 23-го тура УПЛ.

– У «Динамо» третий матч подряд на ноль. Насколько важно побеждать и при этом не пропускать?

– Думаю, здесь больше психологический момент. Ты не пропускаешь – становишься увереннее в себе, забиваешь – становишься более раскрепощенным. Думаю, наш тренер Сергей Федоров будет очень рад и светиться от счастья, что мы не пропускаем уже третью игру – для него и для команды в целом это очень важный момент. Так что супер, три очка дают и за «Шахтер», и за «Левый Берег», и за любую другую команду. Мы рады и идем дальше.

– «Александрия» в этом туре тоже победила. Все говорят о соперничестве с «Шахтером», но «Александрия» тоже набрала ход, и именно они, похоже, ваши конкуренты за чемпионство…

– Я их поздравляю, было бы круто, если бы они с «Шахтером» теряли, а мы выигрывали. Но это футбол, думаю, болельщикам интереснее смотреть. Мы чувствуем, что они рядом, но будем смотреть на свою игру. Читал, что и Ваня Калюжный говорил, что они смотрят только на свою игру. И это нормально. Они играют в хороший, качественный футбол, но мы – «Динамо» Киев, и перед нами стоит задача занять первое место и выиграть Кубок Украины. Да, между нами разница в четыре очка, но если мы не будем терять в следующих матчах, то и неважно, что они где-то рядом.

– Сейчас ожидается тяжелый выезд в Кривой Рог, учитывая последние события в городе.

– Думаю, к этому ты никак не подготовишься, ведь не знаешь, что может быть в следующую минуту. Мы все это видели, и сейчас, говоря об этом, даже мурашки по телу бегают. Будет тяжелая игра, у них хорошая команда, мы знаем, кто у них тренер, как он настраивает футболистов. Против них никогда не бывает легко играть. Но сейчас каждая игра на вес золота – и «Левый Берег», и «Верес», и другие команды. С кем бы ты ни играл, на классе уже никого не обыграть. Так что что будет в Кривом Роге – поговорим уже после игры.

– Ты упомянул Юрия Вернидуба, но ты, в том числе, не понаслышке знаком с его методами работы.

– Вы его знаете по футболу, по тем командам, которые он тренировал, что команды всегда злые, голодные до футбола. Я знаю этого тренера, знаю, как он будет настраивать своих подопечных, тем более на такого соперника, как «Динамо» (Киев). Безусловно, будет интересная игра, но посмотрим – сейчас хочется немного отдохнуть, потом посмотрим игру против «Левого Берега», сделаем выводы и будем готовиться на «Кривбасс».

– В полуфинале Кубка Украины «Динамо» сыграет с представителем первой лиги – «Буковиной». Повезло с жеребьевкой или на этой стадии уже неважно, с кем играть?

– Не могу сказать, что прям повезло. Честно говоря, вообще не следил за выступлениями этой команды, но было много таких примеров – и сейчас в той же Германии команда из третьей лиги вышла в финал. Так что это футбол, и трудно сказать, как будет. Но в который раз повторюсь – мы «Динамо» Киев, и в каждой игре должны играть только на победу. Впрочем, это мы уже далеко зашли, еще будем готовиться к Кубку, не знаем, кто будет играть, кто в каких кондициях будет. Единственное, что могу сказать – у нас есть задача, поставленная перед началом сезона, и неважно, кто в соперниках – «Буковина», «Шахтер» или «Полесье» – нет разницы, против кого выходить.