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Италия
06 апреля 2025, 21:08 | Обновлено 06 апреля 2025, 21:48
2209
0

Сыграет ли Довбик? Стали известны составы на суперматч Рома – Ювентус

Поединок 31-го тура Серии А начнется 6 апреля в 21:45 по Киеву

06 апреля 2025, 21:08 | Обновлено 06 апреля 2025, 21:48
2209
0
Сыграет ли Довбик? Стали известны составы на суперматч Рома – Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine

6 апреля состоится матч 31-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Ювентус.

Поединок пройдет на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Клаудио Раньери и Игор Тудор назвали стартовые составы своих коллективов.

Украинский форвард волков Артем Довбик выйдет на поле с первых минут.

В таблице чемпионата Италии Рома с 52 очками занимает седьмое место. У Юве 55 пунктов и пятая позиция.

Стартовые составы на матч Рома – Ювентус

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Рома – Ювентус. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Рома Рим Ювентус Рома - Ювентус стартовые составы чемпионат Италии по футболу Серия A Артем Довбик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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