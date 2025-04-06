Сыграет ли Довбик? Стали известны составы на суперматч Рома – Ювентус
Поединок 31-го тура Серии А начнется 6 апреля в 21:45 по Киеву
6 апреля состоится матч 31-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Ювентус.
Поединок пройдет на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
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Клаудио Раньери и Игор Тудор назвали стартовые составы своих коллективов.
Украинский форвард волков Артем Довбик выйдет на поле с первых минут.
В таблице чемпионата Италии Рома с 52 очками занимает седьмое место. У Юве 55 пунктов и пятая позиция.
Стартовые составы на матч Рома – Ювентус
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