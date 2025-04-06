Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛУЧКЕВИЧ: «После матча мне сказали идти тренироваться, чтоб доработать»
Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 20:48 | Обновлено 06 апреля 2025, 20:57
2189
0

ЛУЧКЕВИЧ: «После матча мне сказали идти тренироваться, чтоб доработать»

Хавбек дебютировал за «Динамо» в матче против «Левого Берега»

06 апреля 2025, 20:48 | Обновлено 06 апреля 2025, 20:57
2189
0
ЛУЧКЕВИЧ: «После матча мне сказали идти тренироваться, чтоб доработать»
ФК Динамо. Валерий Лучкевич

Хавбек «Динамо» Валерий Лучкевич, для которого домашний матч 23-го тура с «Левым Берегом» (2:0) стал дебютным за «бело-синих», поделился впечатлениями от поединка:

– Очень приятно дебютировать в победном матче, рад, что это произошло, и вдвое доволен, что мы сегодня завоевали три очка.

– Продолжается борьба за чемпионство, давит ли это на команду?

– Мы к каждому матчу готовимся, как к последнему, задача на каждую игру – побеждать. Не сказал бы, что есть давление, все зависит только от нас, от нашей игры.

– В первом тайме «Динамо» нанесло не очень много ударов по воротам соперника, но удалось забить гол в конце «в раздевалку». Стало ли это переломным моментом?

– Это был очень важный гол, потому что «Левый Берег» сидел очень глубоко в обороне, и этот мяч заставил соперника раскрываться. Как показал второй тайм, у нас появилось гораздо больше моментов для взятия ворот, и второй гол сразу после перерыва дал нам больше вариантов для будущих атак. Конечно, когда побеждаешь со счетом 2:0, чувствуешь себя увереннее и играешь спокойнее.

– Символично, что прошлый матч вы провели в декабре в составе «Колоса» как раз против «Динамо», выйдя на замену в конце поединка. Теперь ситуация повторилась уже в составе Динамо.

– Это чистое совпадение. Ребята в «Динамо» меня очень тепло приняли, все хорошие, помогают, есть у кого поучиться. Кроме того, тренерский штаб и руководство клуба делают все, чтобы команда могла бороться за чемпионство.

– Как вас поздравили с дебютом партнеры и тренеры?

– Просто поздравили на словах, и после матча сказали идти тренироваться, чтобы доработать (улыбается).

Следующий матч в Кривом Роге с «Кривбассом», с какими мыслями будете ехать туда, учитывая последние события и ситуацию безопасности?

– Конечно, все переживают, на днях там была трагедия, которую просто невозможно представить. Мои соболезнования всем погибшим. Это очень ужасно. По поводу игры, будем готовиться, надеюсь, все пройдет безопасно.

По теме:
Колос – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
«Упустили Ярмоленко». Наставник Левого Берега пояснил поражение от Динамо
Полесье – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Динамо - Левый Берег Валерий Лучкевич
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почему Моуриньо был у бровки? Фенербахче разбил Трабзонспор с Зубковым
Футбол | 06 апреля 2025, 21:32 0
Почему Моуриньо был у бровки? Фенербахче разбил Трабзонспор с Зубковым
Почему Моуриньо был у бровки? Фенербахче разбил Трабзонспор с Зубковым

Встреча завершилась со счетом 4:1, Даниил Сикан и Арсений Батагов не играли

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ уволил коуча, что возглавлял клуб в УПЛ. Он вошел в историю
Футбол | 06 апреля 2025, 14:53 1
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ уволил коуча, что возглавлял клуб в УПЛ. Он вошел в историю
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ уволил коуча, что возглавлял клуб в УПЛ. Он вошел в историю

Александр Ковпак больше не работает в академии «фиолетовых»

Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Бокс | 06.04.2025, 09:17
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Караваев назвал лучшего вратаря в истории Динамо. Это не Шовковский
Футбол | 06.04.2025, 01:25
Караваев назвал лучшего вратаря в истории Динамо. Это не Шовковский
Караваев назвал лучшего вратаря в истории Динамо. Это не Шовковский
Шахтер – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 06.04.2025, 16:05
Шахтер – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию
В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию
04.04.2025, 20:54 8
Футбол
Реал – Валенсия – 1:2. Большая сенсация в Мадриде. Видео голов и обзор
Реал – Валенсия – 1:2. Большая сенсация в Мадриде. Видео голов и обзор
05.04.2025, 20:45 1
Футбол
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
05.04.2025, 04:24 5
Футбол
ФОТО. Милота дня. Александр Усик с ребенком в руках покорил соцсети
ФОТО. Милота дня. Александр Усик с ребенком в руках покорил соцсети
04.04.2025, 23:37 2
Футбол
ВИДЕО. Анисимова выбила из пятисотника в Чарльстоне дочку владельца турнира
ВИДЕО. Анисимова выбила из пятисотника в Чарльстоне дочку владельца турнира
05.04.2025, 05:46
Теннис
Источник: Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на следующий матч
Источник: Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на следующий матч
05.04.2025, 07:46 2
Футбол
«Его ждет великая карьера». Анчелотти похвалил голкипера Реала
«Его ждет великая карьера». Анчелотти похвалил голкипера Реала
04.04.2025, 18:22 2
Футбол
Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе не состоится из-за финансов
Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе не состоится из-за финансов
04.04.2025, 19:55
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем