ЛУЧКЕВИЧ: «После матча мне сказали идти тренироваться, чтоб доработать»

Хавбек «Динамо» Валерий Лучкевич, для которого домашний матч 23-го тура с «Левым Берегом» (2:0) стал дебютным за «бело-синих», поделился впечатлениями от поединка:

– Очень приятно дебютировать в победном матче, рад, что это произошло, и вдвое доволен, что мы сегодня завоевали три очка.

– Продолжается борьба за чемпионство, давит ли это на команду?

– Мы к каждому матчу готовимся, как к последнему, задача на каждую игру – побеждать. Не сказал бы, что есть давление, все зависит только от нас, от нашей игры.

– В первом тайме «Динамо» нанесло не очень много ударов по воротам соперника, но удалось забить гол в конце «в раздевалку». Стало ли это переломным моментом?

– Это был очень важный гол, потому что «Левый Берег» сидел очень глубоко в обороне, и этот мяч заставил соперника раскрываться. Как показал второй тайм, у нас появилось гораздо больше моментов для взятия ворот, и второй гол сразу после перерыва дал нам больше вариантов для будущих атак. Конечно, когда побеждаешь со счетом 2:0, чувствуешь себя увереннее и играешь спокойнее.

– Символично, что прошлый матч вы провели в декабре в составе «Колоса» как раз против «Динамо», выйдя на замену в конце поединка. Теперь ситуация повторилась уже в составе Динамо.

– Это чистое совпадение. Ребята в «Динамо» меня очень тепло приняли, все хорошие, помогают, есть у кого поучиться. Кроме того, тренерский штаб и руководство клуба делают все, чтобы команда могла бороться за чемпионство.

– Как вас поздравили с дебютом партнеры и тренеры?

– Просто поздравили на словах, и после матча сказали идти тренироваться, чтобы доработать (улыбается).

– Следующий матч в Кривом Роге с «Кривбассом», с какими мыслями будете ехать туда, учитывая последние события и ситуацию безопасности?

– Конечно, все переживают, на днях там была трагедия, которую просто невозможно представить. Мои соболезнования всем погибшим. Это очень ужасно. По поводу игры, будем готовиться, надеюсь, все пройдет безопасно.