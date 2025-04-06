ЛУЧКЕВИЧ: «После матча мне сказали идти тренироваться, чтоб доработать»
Хавбек дебютировал за «Динамо» в матче против «Левого Берега»
Хавбек «Динамо» Валерий Лучкевич, для которого домашний матч 23-го тура с «Левым Берегом» (2:0) стал дебютным за «бело-синих», поделился впечатлениями от поединка:
– Очень приятно дебютировать в победном матче, рад, что это произошло, и вдвое доволен, что мы сегодня завоевали три очка.
– Продолжается борьба за чемпионство, давит ли это на команду?
– Мы к каждому матчу готовимся, как к последнему, задача на каждую игру – побеждать. Не сказал бы, что есть давление, все зависит только от нас, от нашей игры.
– В первом тайме «Динамо» нанесло не очень много ударов по воротам соперника, но удалось забить гол в конце «в раздевалку». Стало ли это переломным моментом?
– Это был очень важный гол, потому что «Левый Берег» сидел очень глубоко в обороне, и этот мяч заставил соперника раскрываться. Как показал второй тайм, у нас появилось гораздо больше моментов для взятия ворот, и второй гол сразу после перерыва дал нам больше вариантов для будущих атак. Конечно, когда побеждаешь со счетом 2:0, чувствуешь себя увереннее и играешь спокойнее.
– Символично, что прошлый матч вы провели в декабре в составе «Колоса» как раз против «Динамо», выйдя на замену в конце поединка. Теперь ситуация повторилась уже в составе Динамо.
– Это чистое совпадение. Ребята в «Динамо» меня очень тепло приняли, все хорошие, помогают, есть у кого поучиться. Кроме того, тренерский штаб и руководство клуба делают все, чтобы команда могла бороться за чемпионство.
– Как вас поздравили с дебютом партнеры и тренеры?
– Просто поздравили на словах, и после матча сказали идти тренироваться, чтобы доработать (улыбается).
– Следующий матч в Кривом Роге с «Кривбассом», с какими мыслями будете ехать туда, учитывая последние события и ситуацию безопасности?
– Конечно, все переживают, на днях там была трагедия, которую просто невозможно представить. Мои соболезнования всем погибшим. Это очень ужасно. По поводу игры, будем готовиться, надеюсь, все пройдет безопасно.
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