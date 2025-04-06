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Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 19:37 | Обновлено 06 апреля 2025, 20:50
848
0

ФОТО. Матч для него особенный. Лучкевич дебютировал за Динамо

Защитник вышел на замену на 87-й минуте матча против «Левого Берега»

06 апреля 2025, 19:37 | Обновлено 06 апреля 2025, 20:50
848
0
ФОТО. Матч для него особенный. Лучкевич дебютировал за Динамо
ФК Динамо

Матч 23-го тура чемпионата Украины стал особенным для защитника «Динамо» Валерия Лучкевича.

В домашней игре против «Левого Берега» состоялся его дебют в официальных матчах за команду из Киева. Динамовцы победили со счетом 2:0.

Валерий вышел на замену вместо Александра Караваева в концовке второго тайма, на 87-й минуте, и провел на поле заключительные минуты встречи.

«Динамо» подписало контракт с 29-летним Лучкевичем, имевшим статус свободного агента, в начале марта 2025 года. Соглашение рассчитано до конца сезона 2024/25.

ФОТО. Матч для него особенный. Лучкевич дебютировал за Динамо

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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