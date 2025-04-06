Матч 23-го тура чемпионата Украины стал особенным для защитника «Динамо» Валерия Лучкевича.

В домашней игре против «Левого Берега» состоялся его дебют в официальных матчах за команду из Киева. Динамовцы победили со счетом 2:0.

Валерий вышел на замену вместо Александра Караваева в концовке второго тайма, на 87-й минуте, и провел на поле заключительные минуты встречи.

«Динамо» подписало контракт с 29-летним Лучкевичем, имевшим статус свободного агента, в начале марта 2025 года. Соглашение рассчитано до конца сезона 2024/25.

ФОТО. Матч для него особенный. Лучкевич дебютировал за Динамо