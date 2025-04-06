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  4. КАРАВАЕВ: «Играть через три дня на четвертый – это то, что надо»
Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 19:49 | Обновлено 06 апреля 2025, 20:48
284
0

КАРАВАЕВ: «Играть через три дня на четвертый – это то, что надо»

Универсал «Динамо» прокомментировал победный матч против «Левого Берега»

06 апреля 2025, 19:49 | Обновлено 06 апреля 2025, 20:48
284
0
КАРАВАЕВ: «Играть через три дня на четвертый – это то, что надо»
ФК Динамо. Александр Караваев

Универсал «Динамо» Александр Караваев прокомментировал победный матч 23-го тура против «Левого Берега» (2:0):

– Сегодня соперники действовали против нас плотно, особенно в первом тайме. Было видно, что у них было большое желание не проиграть. Но хорошо, что мы забили гол «в раздевалку», контролировали ход игры и могли забивать больше во втором тайме.

– Тяжело ли лично вам было играть третий матч за одну неделю, пока другие отдыхали?

– Ничего, все нормально. Когда ты в тонусе, наоборот, лучше играть, чем ждать матча 5–6–7 дней. Играть через три дня на четвертый – это то, что нужно.

– Не показалось ли вам, что игроки «Левого Берега» играли грубо?

– Да, но мы понимаем, что каждый соперник выходит на матч с нами очень мотивированным. Мы это осознаем, так все команды будут играть.

– Как вы настраивались на этот матч после ночной ракетной атаки на Киев?

– Конечно, мы все читаем новости, слышим, когда есть такие атаки на город. Конечно, переживаем за своих близких и родных. Это тяжело. Но мы должны выходить на поле.

– Следующий матч «Динамо» должно сыграть в Кривом Роге. Есть ли тревога перед выездом?

– Тревога есть в любом городе нашей страны, пока у нас такой враг и идет война. Если по регламенту мы должны туда ехать, и все команды там играют, значит, нужно ехать.

– Сильно ли изменился «Левый Берег» по сравнению с первым матчем?

– Они стали играть немного по-другому – более компактно. Видно, что у них есть свой план на игру, и они его придерживаются. У них это получается, и таким образом они набирают очки.

– Валерий Лучкевич провел первый матч за команду. Как вы его поздравили?

– Конечно, дебютный матч важен для игрока. Когда ты чувствуешь поддержку от команды, от тренерского штаба, у тебя еще больше желания играть. Конечно, мы его поздравили. Самое главное, что дебютный матч оказался победным.

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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