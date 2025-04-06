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Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 19:40 | Обновлено 06 апреля 2025, 19:51
543
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Трудно говорить о футболе, когда гибнут дети»

Накануне Кривой Рог пострадал от обстрела

06 апреля 2025, 19:40 | Обновлено 06 апреля 2025, 19:51
543
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Трудно говорить о футболе, когда гибнут дети»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал поражение от «Александрии» (0:1) в матче 23-го тура УПЛ.

– Хочу начать эту пресс-конференцию немножко с других слов, а не о футболе. Сегодня вся наша страна, думаю, объявила День траура в связи с тем, что два дня назад российские агрессоры нанесли удар искандером по Кривому Рогу – 19 человек погибло, из них 9 – детки. Потеря человека – это тяжело, а когда гибнут дети – это самое страшное. Также, насколько я знаю, на сегодняшний день 76 раненых. Но вы видите для наших проклятых врагов россиян ничего святого нет.

Мне очень жаль, я хочу склонить голову перед всеми теми, кто погиб. Всем родным и близким хочу пожелать держаться. Ничего не вернешь, это очень тяжело. Я не могу представить свои чувства, если бы мой ребенок или внук пострадали.

Что касается футбола, сегодня была хорошая игра с хорошим соперником. «Александрия» в этом году – очень мощная команда, которая борется за самые высокие места. На мой взгляд, игра была равная. Единственное – «Александрии» больше повезло и они забили. Мы не забили, поэтому и поиграли 0:1. Сама игра понравилась, как со стороны Александрии, так и с нашей стороны – осмысленная, через пас, атакующая. Я поблагодарил ребят за игру и сказал держать выше головы и двигаться дальше.

– Что может ждать «Кривбасс» после завершения сезона? Ведь у некоторых игроков и у вас заканчиваются контракты с Клубом.

– Это внутренняя «кухня» Клуба. Я думаю, надо дождаться конца чемпионата, а потом уже будем разговаривать. Пока на эту тему я не буду ничего говорить. Вы читали мое интервью: мы разговариваем с президентом, договариваемся, жизнь покажет. Еще есть время, девять игр, поэтому я не хочу думать о контракте. Надо сначала честно отработать, как нужно, а потом, будем смотреть, как будет дальше.

Также и по ребятам. Действительно есть 6-7 ребят у которых заканчиваются контракты и они пока их не продлили. Будем работать. Даже на сегодняшней игре у нас 19 футболистов, из них десять на поле и вратарь. В заявке – 22, еще минус два вратаря – остается еще девять футболистов. из девяти футболистов у нас три украинца и шесть иностранцев.

Правила никто не отменял, здесь надо не переборщить и не сделать ставку на иностранцев, чтобы потом не страдать и думать, где брать украинцев. Возможно, будем делать акцент на нашу Академию, на наших воспитанников – Шевченко, Каменский. Много ребят берем из дубля на тренировки, смотрим на них. Всем даем шанс. Мне трудно сказать, что будет дальше, ведь вы видите ситуацию в Кривом Роге, других городах Украины. Главная задача – довести этот чемпионат до конца.

– Повлиял ли на игру «Кривбасса» сегодня ранний выезд и погодные условия?

– Мы выехали в 8:45. Насколько я знаю, здесь нет гостиниц, где можно разместить команду. Такая же ситуация у наших соперников, которые приезжают к нам, ведь в Кривом Роге нет гостиниц, к сожалению. Хотя их было очень много. Поэтому команды вынуждены ночевать в Кропивницком. Сейчас всем тяжело, все в равных условиях.

Что касается погоды, вчера мы тренировались и была хорошая погода, сегодня утром – холоднее, это середина весны, мы должны быть готовы к погодным изменениям. Но это не то, о чем я хочу говорить. Нет, погода нам не помешала. Мы были в равных условиях с «Александрией». Единственное, они играли дома.

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Александр Сильченко Источник: ФК Кривбасс
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