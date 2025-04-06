Торино в меньшинстве удержало ничью с Вероной

6 апреля были сыграны матчи 31-го тура итальянской Серии А.

«Лечче» дома не смог переиграть «Венецию». В первом тайме команды голов не забивали, а во втором результативными оказались только хозяева. Сначала Антонио Галло забил в свои ворота, а затем Федерико Баскиротто сравнял счет.

«Торино» расписал ничью с «Вероной» – 1:1. Хозяева имели шанс открыть счет на 62-й минуте, но Че Адамс не реализовал пенальти. Уже через две минуты Амин Сарр вывел гостей вперед. Однако удержать преимущество «Вероне» не удалось – на 67-й минуте Элиф Эльмас установил окончательный счет.

В матче «Эмполи» и «Кальяри» голов не было – 0:0.

Серия А. 31-й тур. 6 апреля

Лечче – Венеция – 1:1

Голы: Баскиротто, 65, – Галло, 50 (автогол)

Эмполи – Кальяри – 0:0

Торино – Верона – 1:1

Голы: Эльмас, 67, – Сарр, 64