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Торино
06.04.2025 16:00 – FT 1 : 1
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06 апреля 2025, 18:45 | Обновлено 06 апреля 2025, 19:20
46
0

Торино в меньшинстве удержало ничью с Вероной

Было сыграно три игры 31-го тура Серии А

06 апреля 2025, 18:45 | Обновлено 06 апреля 2025, 19:20
46
0
Торино в меньшинстве удержало ничью с Вероной
Getty Images/Global Images Ukraine

6 апреля были сыграны матчи 31-го тура итальянской Серии А.

«Лечче» дома не смог переиграть «Венецию». В первом тайме команды голов не забивали, а во втором результативными оказались только хозяева. Сначала Антонио Галло забил в свои ворота, а затем Федерико Баскиротто сравнял счет.

«Торино» расписал ничью с «Вероной» – 1:1. Хозяева имели шанс открыть счет на 62-й минуте, но Че Адамс не реализовал пенальти. Уже через две минуты Амин Сарр вывел гостей вперед. Однако удержать преимущество «Вероне» не удалось – на 67-й минуте Элиф Эльмас установил окончательный счет.

В матче «Эмполи» и «Кальяри» голов не было – 0:0.

Серия А. 31-й тур. 6 апреля

Лечче – Венеция – 1:1

Голы: Баскиротто, 65, – Галло, 50 (автогол)

Эмполи – Кальяри – 0:0

Торино – Верона – 1:1

Голы: Эльмас, 67, – Сарр, 64

События матча

86’
Самуэле Риччи (Торино) получает красную карточку.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Элиф Элмас (Торино).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Сарр (Эллас Верона).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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