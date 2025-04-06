Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль не хочет видеть польского страйкера Роберта Левандовски в стартовом составе, сообщает El Nacional.

По информации источника, 17-летний вингер, несмотря на хорошие отношения с поляком, предпочитает играть с Ферраном Торресом.

Теперь главному тренеру команды Хансу-Дитеру Флику предстоит принять важное решение.

Ранее сообщалось о том, что Рафинья после матча с «Бетисом» поссорился с Фликом.