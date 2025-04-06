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Испания
06 апреля 2025, 15:47 | Обновлено 06 апреля 2025, 15:56
1459
1

Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны

Испанский вингер не хочет, чтобы Роберт Левандовски выходил в стартовом составе

06 апреля 2025, 15:47 | Обновлено 06 апреля 2025, 15:56
1459
1
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль не хочет видеть польского страйкера Роберта Левандовски в стартовом составе, сообщает El Nacional.

По информации источника, 17-летний вингер, несмотря на хорошие отношения с поляком, предпочитает играть с Ферраном Торресом.

Теперь главному тренеру команды Хансу-Дитеру Флику предстоит принять важное решение.

Ранее сообщалось о том, что Рафинья после матча с «Бетисом» поссорился с Фликом.

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Ламин Ямаль Барселона Ферран Торрес Роберт Левандовски чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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Fuz1982z
гамнюк ти хто такий щоб дядьками керувати
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