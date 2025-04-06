Испания06 апреля 2025, 15:47 | Обновлено 06 апреля 2025, 15:56
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Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
Испанский вингер не хочет, чтобы Роберт Левандовски выходил в стартовом составе
06 апреля 2025, 15:47 | Обновлено 06 апреля 2025, 15:56
1459
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Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль не хочет видеть польского страйкера Роберта Левандовски в стартовом составе, сообщает El Nacional.
По информации источника, 17-летний вингер, несмотря на хорошие отношения с поляком, предпочитает играть с Ферраном Торресом.
Теперь главному тренеру команды Хансу-Дитеру Флику предстоит принять важное решение.
Ранее сообщалось о том, что Рафинья после матча с «Бетисом» поссорился с Фликом.
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