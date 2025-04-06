В матче 28-го тура французской Лиги 1 в субботу, 5 апреля, «ПСЖ» на своем поле принимал «Анже». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 55-й минуте забил Дезире Дуэ. Ассистировал ему Хвича Кварацхелия.

«ПСЖ» набрал 74 очка и стал недосягаем для конкурентов. «Монако» отстает на 24 балла. Парижский клуб стал чемпионом в четвертый раз подряд. Всего у «ПСЖ» 13 титулов чемпиона Франции. Фаны «ПСЖ» рады титулу, а вот нейтральные болельщики указывают на отсутствие в чемпионате Франции серьезной конкуренции.

Donald A Nanlohy: Поздравляем ПСЖ с этим сезоном.

All About SPL: Роналду был прав насчет этой дерьмовой лиги.

عمیر اولکھ: Это замечательно! Пусть этот праздник принесет радость всем, кто причастен.

Unemployed Finder: Чемпионы Франции.

milkman: Какая скучная лига.

PreDaJoR: Самая скучная победа всех времен, самая скучная победа всех времен.

Thabo Keneth Makua: Худшая футбольная лига. Насколько легко для «ПСЖ».