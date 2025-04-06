Александр КУЧЕР: «Черноморец в Одессе никому дарить очки не будет»

Главный тренер «Черноморца» Александр Кучер прокомментировал победу над ЛНЗ в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Удалось взять три очка – все довольны. Хочу поблагодарить ребят, ведь на поле был один коллектив, который хочет достигать своей цели. Это и помогло достичь положительного результата.

– Многих поразила игра голкипера Чиджоке Аниагбосо. Вы не жалеете, что не сделали выбор в его пользу в прошлом туре?

– Жалеть некогда, мы смотрим вперед. У нас есть четыре голкипера, которые конкурируют между собой. Мы наблюдаем за ними на тренировках, и кто будет лучшим – тот и будет стоять в основе.

– Насколько серьезная травма у Шпорна?

– Сейчас трудно сказать. Он пройдет медосмотр, сделают МРТ. Есть подозрение, что он может пропустить остаток сезона.

– Вы видите прогресс в команде после того, как возглавили ее? И готов ли «Черноморец» забирать очки у грандов?

– Мы придерживаемся такой философии: если играем дома, то для нас не должно быть авторитетов. В Одессу команды должны приезжать с уважением, потому что мы здесь никому очков не будем дарить.

– Что стало залогом успешной игры сегодня?

– Как уже говорил – командная игра. Хорошо, что победили 1:0. Могли забить больше, но могли и пропустить.

– Следующая игра с «Оболонью». Насколько она судьбоносная для команды?

– Для нас все матчи судьбоносные. Есть еще 5-6 команд, которые борются за выживание. Поэтому нужно играть в футбол и правильно выбирать тех игроков, которые готовы.

– Ракицкий сыграл на результат, отдал голевую передачу. Насколько важно его присутствие в команде?

– Мы с Ярославом давно знакомы. Он помогает не только на поле, но и в коллективе. Конечно, такой футболист играет важную роль как лидер и помощник.