Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КУЧЕР: «Черноморец в Одессе никому дарить очки не будет»
Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 14:48 |
46
0

Александр КУЧЕР: «Черноморец в Одессе никому дарить очки не будет»

«Моряки» одержали важную победу над ЛНЗ

06 апреля 2025, 14:48 |
46
0
Александр КУЧЕР: «Черноморец в Одессе никому дарить очки не будет»
ФК Черноморец

Главный тренер «Черноморца» Александр Кучер прокомментировал победу над ЛНЗ в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Удалось взять три очка – все довольны. Хочу поблагодарить ребят, ведь на поле был один коллектив, который хочет достигать своей цели. Это и помогло достичь положительного результата.

– Многих поразила игра голкипера Чиджоке Аниагбосо. Вы не жалеете, что не сделали выбор в его пользу в прошлом туре?

– Жалеть некогда, мы смотрим вперед. У нас есть четыре голкипера, которые конкурируют между собой. Мы наблюдаем за ними на тренировках, и кто будет лучшим – тот и будет стоять в основе.

– Насколько серьезная травма у Шпорна?

– Сейчас трудно сказать. Он пройдет медосмотр, сделают МРТ. Есть подозрение, что он может пропустить остаток сезона.

– Вы видите прогресс в команде после того, как возглавили ее? И готов ли «Черноморец» забирать очки у грандов?

– Мы придерживаемся такой философии: если играем дома, то для нас не должно быть авторитетов. В Одессу команды должны приезжать с уважением, потому что мы здесь никому очков не будем дарить.

– Что стало залогом успешной игры сегодня?

– Как уже говорил – командная игра. Хорошо, что победили 1:0. Могли забить больше, но могли и пропустить.

– Следующая игра с «Оболонью». Насколько она судьбоносная для команды?

– Для нас все матчи судьбоносные. Есть еще 5-6 команд, которые борются за выживание. Поэтому нужно играть в футбол и правильно выбирать тех игроков, которые готовы.

– Ракицкий сыграл на результат, отдал голевую передачу. Насколько важно его присутствие в команде?

– Мы с Ярославом давно знакомы. Он помогает не только на поле, но и в коллективе. Конечно, такой футболист играет важную роль как лидер и помощник.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ уволил коуча, что возглавлял клуб в УПЛ. Он вошел в историю
Держат уровень. Полуфиналист Кубка Украины обыграл Кудровку
Александрия – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Александр Кучер чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Черноморец - ЛНЗ пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: ФК Черноморец
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
Футбол | 05 апреля 2025, 21:16 4
Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда

Бельгийский полузащитник привлекает внимание «ПСЖ»

Ливерпуль готовит сумасшедший трансфер за 135 миллионов евро
Футбол | 06 апреля 2025, 13:24 0
Ливерпуль готовит сумасшедший трансфер за 135 миллионов евро
Ливерпуль готовит сумасшедший трансфер за 135 миллионов евро

Александер Исак привлекает внимание английского гранда

Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
Футбол | 05.04.2025, 15:02
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
Динамо – Левый Берег. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 06.04.2025, 12:14
Динамо – Левый Берег. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Левый Берег. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
Футбол | 05.04.2025, 15:55
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определены полуфиналистки турнира WTA 500 в Чарльстоне
Определены полуфиналистки турнира WTA 500 в Чарльстоне
05.04.2025, 06:01
Теннис
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
05.04.2025, 04:24 5
Футбол
Невероятная игра в 49 лет. Определен первый финалист турнира в Манчестере
Невероятная игра в 49 лет. Определен первый финалист турнира в Манчестере
05.04.2025, 09:05 2
Снукер
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
05.04.2025, 21:55 5
Футбол
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
05.04.2025, 08:30
Футбол
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
04.04.2025, 08:24 2
Бокс
Украинский боксер: «Здравый смысл подсказывает, что Усику стоит уйти»
Украинский боксер: «Здравый смысл подсказывает, что Усику стоит уйти»
05.04.2025, 09:56 2
Бокс
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
04.04.2025, 12:42 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем