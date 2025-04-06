Вмешались в планы. Атлетико поборется с Реалом за аргентинского защитника

Мадридский «Атлетико» провел переговоры с «Тоттенхэмом» по трансферу 26-летнего аргентинского защитника Кристиана Ромеро.

По информации Relevo, главный тренер «матрасников» Диего Симеоне видит в Ромеро идеального защитника своего клуба, поскольку аргентинец демонстрирует довольно агрессивный стиль игры.

Однако «Атлетико» придется сразиться с мадридским «Реалом», который давно следит за Кристианом.

В этом сезоне спортсмен провел 18 матчей, в которых отличился всего одним забитым голом.