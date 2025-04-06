Гранд может быть исключен из еврокубков. Ведутся переговоры

Лондонский «Челси» может быть дисквалифицирован из еврокубков на следующий сезон сообщает Times.

По информации источник, причиной этого может стать нарушение финансового фейр-плей. За последний год английский гранд понес убытки в размере 158 миллионов евро, а за последние 3 года в размере 358 миллионов евро при максимально допустимых 200 миллионах. Владелец клуба Тодд Боэли начал продажу женской команды «Челси» для того, что бы улучшить финансовую ситуацию.

Представители лондонского клуба ведут переговоры с УЕФА для того, что бы отложить вердикту союза до мая, когда клуб сможет передать новый финансовый отчет, который не будет нарушать правила.

На данный момент «Челси» идет на 4-м месте АПЛ, которое дает путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон, а в текущей кампании команда пробилась в 1/4 финала Лиги конференций.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» определился с вингером, который заменит Мудрика.