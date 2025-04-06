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  4. Гранд может быть исключен из еврокубков. Ведутся переговоры
Англия
06 апреля 2025, 13:00 |
587
0

Гранд может быть исключен из еврокубков. Ведутся переговоры

Кажется, мы можем не увидеть «Челси» на европейской арене в следующем сезоне

06 апреля 2025, 13:00 |
587
0
Гранд может быть исключен из еврокубков. Ведутся переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

Лондонский «Челси» может быть дисквалифицирован из еврокубков на следующий сезон сообщает Times.

По информации источник, причиной этого может стать нарушение финансового фейр-плей. За последний год английский гранд понес убытки в размере 158 миллионов евро, а за последние 3 года в размере 358 миллионов евро при максимально допустимых 200 миллионах. Владелец клуба Тодд Боэли начал продажу женской команды «Челси» для того, что бы улучшить финансовую ситуацию.

Представители лондонского клуба ведут переговоры с УЕФА для того, что бы отложить вердикту союза до мая, когда клуб сможет передать новый финансовый отчет, который не будет нарушать правила.

На данный момент «Челси» идет на 4-м месте АПЛ, которое дает путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон, а в текущей кампании команда пробилась в 1/4 финала Лиги конференций.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» определился с вингером, который заменит Мудрика.

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Челси финансовый фейр-плей Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу дисквалификация УЕФА
Даниил Кирияка Источник: The Times
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