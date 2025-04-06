Англия06 апреля 2025, 13:24 |
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Ливерпуль готовит сумасшедший трансфер за 135 миллионов евро
Александер Исак привлекает внимание английского гранда
06 апреля 2025, 13:24 |
2372
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Шведский страйкер «Ньюкасла» Александер Исак привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает Fichajes.
По информации источника, 25-летний футболист рассматривается «красными» как серьезное усиление атаки. Английский гранд готовит предложение в размере 135 миллионов за Александера.
В текущем сезоне Александер Исак провел 34 матча на клубном уровне, забил 24 гола и отдал 5 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что Салах после провального месяца с «Ливерпулем» определился с будущим.
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