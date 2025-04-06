Ливерпуль готовит сумасшедший трансфер за 135 миллионов евро

Шведский страйкер «Ньюкасла» Александер Исак привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает Fichajes.

По информации источника, 25-летний футболист рассматривается «красными» как серьезное усиление атаки. Английский гранд готовит предложение в размере 135 миллионов за Александера.

В текущем сезоне Александер Исак провел 34 матча на клубном уровне, забил 24 гола и отдал 5 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что Салах после провального месяца с «Ливерпулем» определился с будущим.