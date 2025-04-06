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  4. Ливерпуль готовит сумасшедший трансфер за 135 миллионов евро
Англия
06 апреля 2025, 13:24 |
2372
0

Ливерпуль готовит сумасшедший трансфер за 135 миллионов евро

Александер Исак привлекает внимание английского гранда

06 апреля 2025, 13:24 |
2372
0
Ливерпуль готовит сумасшедший трансфер за 135 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Шведский страйкер «Ньюкасла» Александер Исак привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает Fichajes.

По информации источника, 25-летний футболист рассматривается «красными» как серьезное усиление атаки. Английский гранд готовит предложение в размере 135 миллионов за Александера.

В текущем сезоне Александер Исак провел 34 матча на клубном уровне, забил 24 гола и отдал 5 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что Салах после провального месяца с «Ливерпулем» определился с будущим.

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Александер Исак трансферы трансферы АПЛ Ньюкасл Ливерпуль
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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