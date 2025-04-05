Салах после провального месяца с Ливерпулем определился с будущим

У звездного вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха завершается контракт летом 2025 года. Долгое время ходили слухи об уходе нападающего.

Египтянин ранее рассматривал уход из команды, но сейчас он передумал. Салах дал зеленый свет на продление контракта с английским грандом и больше не думает об уходе. Египтянин открыт к продлению соглашения с «Ливерпулем» – это его приоритет.

Март месяц получился крайне неудачным для Салаха и «Ливерпуля» – клуб вылетел из Лиги чемпионов и проиграл в финале Кубка английской лиги.

Салах перешел в «Ливерпуль» в 2017 году. За это время он выиграл АПЛ и Лигу чемпионов. Ранее Салах назвал своего самого любимого футболиста.