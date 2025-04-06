ФОТО. Как выглядит корт, на котором сыграет женская сборная Украины
Фотографии корта в польском городе Радом
На официальном сайте Radomskie Centrum Sportu появились фотографии корта, на котором в рамках отборочного этапа Кубка Билли Джин Кинг предстоит играть женской сборной Украины.
С 10 по 12 апреля в Радоме (Польша), в зале спортивного центра «Радом» (Radomskie Centrum Sportu), будет сыгран один из шести отборочных раундов финального турнира Кубка Билли Джин Кинг, который пройдет осенью в Шеньчжене, Китай. За единственную путевку в финал поборются сборные Польши, Швейцарии и Украины.
Расписание матчей:
- 10 апреля, 15:00: Польша – Швейцария
- 11 апреля, 15:00: Польша – Украина
- 12 апреля, 15:00: Швейцария – Украина
Матчи пройдут на крытом грунтовом корте, точно таком же, как и на турнире WTA 500 в Штутгарте (14-21 апреля).
Составы сборных: теннисистка (одиночный рейтинг WTA – парный рейтинг WTA)
Украина
1. Элина Свитолина (18 – нет)
2. Марта Костюк (24 – 57)
3. Катарина Завацкая (247 – 462)
4. Людмила Киченок (нет – 8)
5. Надежда Киченок (нет – 41)
Польша
1. Магда Линетт (31 – 89)
2. Майя Хвалинская (121 – 105)
3. Катаржина Кава (223 – 127)
4. Мартина Кубка (373 – 130)
5. неизвестно
Швейцария
1. Жиль Тайхман (97 – 441)
2. Виктория Голубич (95 – 394)
3. Селин Наеф (175 – 149)
4. неизвестно
5. неизвестно
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