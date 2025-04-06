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Кубок Билли Джин Кинг
06 апреля 2025, 16:50 | Обновлено 06 апреля 2025, 17:28
327
0

ФОТО. Как выглядит корт, на котором сыграет женская сборная Украины

Фотографии корта в польском городе Радом

06 апреля 2025, 16:50 | Обновлено 06 апреля 2025, 17:28
327
0
ФОТО. Как выглядит корт, на котором сыграет женская сборная Украины
rcs

На официальном сайте Radomskie Centrum Sportu появились фотографии корта, на котором в рамках отборочного этапа Кубка Билли Джин Кинг предстоит играть женской сборной Украины.

С 10 по 12 апреля в Радоме (Польша), в зале спортивного центра «Радом» (Radomskie Centrum Sportu), будет сыгран один из шести отборочных раундов финального турнира Кубка Билли Джин Кинг, который пройдет осенью в Шеньчжене, Китай. За единственную путевку в финал поборются сборные Польши, Швейцарии и Украины.

Расписание матчей:

  • 10 апреля, 15:00: Польша – Швейцария
  • 11 апреля, 15:00: Польша – Украина
  • 12 апреля, 15:00: Швейцария – Украина

Матчи пройдут на крытом грунтовом корте, точно таком же, как и на турнире WTA 500 в Штутгарте (14-21 апреля).

Составы сборных: теннисистка (одиночный рейтинг WTA – парный рейтинг WTA)

Украина

1. Элина Свитолина (18 – нет)

2. Марта Костюк (24 – 57)

3. Катарина Завацкая (247 – 462)

4. Людмила Киченок (нет – 8)

5. Надежда Киченок (нет – 41)

Польша

1. Магда Линетт (31 – 89)

2. Майя Хвалинская (121 – 105)

3. Катаржина Кава (223 – 127)

4. Мартина Кубка (373 – 130)

5. неизвестно

Швейцария

1. Жиль Тайхман (97 – 441)

2. Виктория Голубич (95 – 394)

3. Селин Наеф (175 – 149)

4. неизвестно

5. неизвестно

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Кубок Билли Джин Кинг Элина Свитолина Марта Костюк Катарина Завацкая Людмила Киченок Надежда Киченок
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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