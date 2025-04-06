Виталий ХОЛОД: «Колос – это очень серьезная и боевая команда»

Защитник львовского «Руха» Виталий Холод поделился ожиданиями от матча своей команды против «Колоса» в 23 туре Украинской Премьер-лиги.

«Нам важно вернуть психологическую уверенность в себе. Я согласен с партнерами по команде, которые говорили, что нужно забить хотя бы один гол, и команда заиграет гораздо лучше. Мы создаем много моментов, но почему нам не везет – подводит реализация.

«Колос» – это очень серьезная и боевая команда. Недавно кузнецов снова возглавил Руслан Костышин. При нем клуб ранее уже демонстрировал хорошие результаты, и сейчас постепенно набирает ход. В предыдущем матче «Колос» уверенно победил «Зарю», поэтому мы настраиваемся на трудный поединок, но попытаемся показать хорошую игру.

Плотный график с несколькими матчами в течение недели нам нравится – всегда хочется играть как можно больше. Европейские команды стабильно так играют, и мы стремимся приблизиться к этому уровню. «Рух» имеет хорошую физическую подготовку, поэтому не думаю, что короткий срок восстановления помешает нам качественно подготовиться к матчу с «Колосом».

Сейчас в турнирной таблице все команды находятся около друг друга. Любой результат влияет на изменения в таблице и следует улучшить свои показатели. Для нас важна каждая игра и фактически каждый матч будет поединком за шесть очков, – сказал Холод.