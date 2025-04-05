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Украина. Премьер лига
05 апреля 2025, 23:17 | Обновлено 05 апреля 2025, 23:19
117
0

Быстрый и техничный. В Шахтере определили лучшего игрока клуба в марте

Бразилец Кевин назван лучшим по итогам голосования болельщиков

05 апреля 2025, 23:17 | Обновлено 05 апреля 2025, 23:19
117
0
Быстрый и техничный. В Шахтере определили лучшего игрока клуба в марте
ФК Шахтер. Кевин

Бразилец Кевин стал лучшим игроком марта по версии болельщиков «Шахтера».

Полузащитник «Шахтера» получил звание лучшего игрока месяца по результатам голосования фанатов клуба.

Он набрал 51,6% голосов, опередив своих одноклубников Георгия Судакова, Марлона Гомеса и Валерия Бондаря.

В опросе, проводившемся через соцсети, приняли участие 8057 болельщиков.

В соцсетях пресс-служба горняков прокомментировала игру Кевина так: «Быстрый, технический и безудержный».

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Кевин (Шахтер) Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига лучший игрок чемпионат Украины по футболу Георгий Судаков Марлон Гомес Валерий Бондарь
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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