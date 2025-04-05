Быстрый и техничный. В Шахтере определили лучшего игрока клуба в марте

Бразилец Кевин стал лучшим игроком марта по версии болельщиков «Шахтера».

Полузащитник «Шахтера» получил звание лучшего игрока месяца по результатам голосования фанатов клуба.

Он набрал 51,6% голосов, опередив своих одноклубников Георгия Судакова, Марлона Гомеса и Валерия Бондаря.

В опросе, проводившемся через соцсети, приняли участие 8057 болельщиков.

В соцсетях пресс-служба горняков прокомментировала игру Кевина так: «Быстрый, технический и безудержный».