Украина. Премьер лига05 апреля 2025, 23:17 | Обновлено 05 апреля 2025, 23:19
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Быстрый и техничный. В Шахтере определили лучшего игрока клуба в марте
Бразилец Кевин назван лучшим по итогам голосования болельщиков
05 апреля 2025, 23:17 | Обновлено 05 апреля 2025, 23:19
117
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Бразилец Кевин стал лучшим игроком марта по версии болельщиков «Шахтера».
Полузащитник «Шахтера» получил звание лучшего игрока месяца по результатам голосования фанатов клуба.
Он набрал 51,6% голосов, опередив своих одноклубников Георгия Судакова, Марлона Гомеса и Валерия Бондаря.
В опросе, проводившемся через соцсети, приняли участие 8057 болельщиков.
В соцсетях пресс-служба горняков прокомментировала игру Кевина так: «Быстрый, технический и безудержный».
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