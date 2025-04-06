Стало известно, почему Цыганков не вышел в старте Жироны на матч с Алавесом

В Испании сообщили, почему украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков не попал в стартовый состав своей команды на матч 30-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом».

По информации Comuniate, экс-игрок киевского «Динамо» на этой неделе перенес лихорадку, из-за чего пропустил несколько тренировок.

В связи с этим тренерский штаб «Жироны» решил не рисковать здоровьем украинца и оставил его на скамейке запасных.

Виктор все же на поле вышел – на 68-й минуте он заменил Донни ван де Бека, но не смог помочь своей команде избежать поражения со счетом 0:1.

