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Испания
06 апреля 2025, 05:30 |
110
0

Стало известно, почему Цыганков не вышел в старте Жироны на матч с Алавесом

Виктор перенес лихорадку

06 апреля 2025, 05:30 |
110
0
Стало известно, почему Цыганков не вышел в старте Жироны на матч с Алавесом
Getty Images/Global Images Ukraine

В Испании сообщили, почему украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков не попал в стартовый состав своей команды на матч 30-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом».

По информации Comuniate, экс-игрок киевского «Динамо» на этой неделе перенес лихорадку, из-за чего пропустил несколько тренировок.

В связи с этим тренерский штаб «Жироны» решил не рисковать здоровьем украинца и оставил его на скамейке запасных.

Виктор все же на поле вышел – на 68-й минуте он заменил Донни ван де Бека, но не смог помочь своей команде избежать поражения со счетом 0:1.

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Виктор Цыганков Жирона Алавес чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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