Подопечные Фонсеки в игре. Лион подвинул Лилль в борьбе за вице-чемпионство

5 апреля во французской Лиге 1 определился чемпион. После минимальной победы ПСЖ над «Анже» парижане оформили себе досрочный титул.

А вот борьба за второе место еще в самом разгаре.

«Лион» на своем поле принимал „Лилль“. Обе команды имеют шансы занять призовые места, поэтому игра была очень напряженной.

Уже на первой минуте Диаките вывел «Лилль» вперед. Но Ляказетт на 38-й счет сравнял.

Во втором тайме стало понятно, что кто забьет гол, тот, скорее всего, выиграет матч. Так и произошло на 70-й минуте. Шерки получил пас от Тальяфико и из-за пределов штрафной нанес точный удар. «Лион» победил 2:1.

«Брест» отобрал очки у „Монако“. Команда дома победила соперника со счетом 2:1.

Ситуация в турнирной таблице следующая: на втором месте «Монако» - 50 очков, далее следуют «Марсель» - 49, «Лион» - 48, «Ницца» и «Лилль» по 47 очков, «Страсбур» - 46.

Лига 1. 28-й тур. 5 апреля

Лион – Лилль – 2:1

Голы: Ляказетт, 38 (пенальти), Шерки, 70, - Диаките, 1

Брест – Монако – 2:1

Голы: Кон, 42 (автогол), Камара, 90+4, – Закария, 63 (пенальти)