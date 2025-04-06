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Чемпионат Франции
Лион
05.04.2025 22:05 – FT 2 : 1
Лилль
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Франция
06 апреля 2025, 06:30 |
126
0

Подопечные Фонсеки в игре. Лион подвинул Лилль в борьбе за вице-чемпионство

Во Франции вопрос закрыт только с чемпионством

06 апреля 2025, 06:30 |
126
0
Подопечные Фонсеки в игре. Лион подвинул Лилль в борьбе за вице-чемпионство
Getty Images/Global Images Ukraine

5 апреля во французской Лиге 1 определился чемпион. После минимальной победы ПСЖ над «Анже» парижане оформили себе досрочный титул.

А вот борьба за второе место еще в самом разгаре.

«Лион» на своем поле принимал „Лилль“. Обе команды имеют шансы занять призовые места, поэтому игра была очень напряженной.

Уже на первой минуте Диаките вывел «Лилль» вперед. Но Ляказетт на 38-й счет сравнял.

Во втором тайме стало понятно, что кто забьет гол, тот, скорее всего, выиграет матч. Так и произошло на 70-й минуте. Шерки получил пас от Тальяфико и из-за пределов штрафной нанес точный удар. «Лион» победил 2:1.

«Брест» отобрал очки у „Монако“. Команда дома победила соперника со счетом 2:1.

Ситуация в турнирной таблице следующая: на втором месте «Монако» - 50 очков, далее следуют «Марсель» - 49, «Лион» - 48, «Ницца» и «Лилль» по 47 очков, «Страсбур» - 46.

Лига 1. 28-й тур. 5 апреля

Лион – Лилль – 2:1

Голы: Ляказетт, 38 (пенальти), Шерки, 70, - Диаките, 1

Брест – Монако – 2:1

Голы: Кон, 42 (автогол), Камара, 90+4, – Закария, 63 (пенальти)

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Лион).
38’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Ляказетт (Лион).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Бафоде Диаките (Лилль).
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чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Лион Лилль Монако Брест (Франция)
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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