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WTA
06 апреля 2025, 05:50 | Обновлено 06 апреля 2025, 05:58
56
0

Камила Осорио настроена штурмовать третий титул в Боготе

Определились финалистки турнира в Колумбии

06 апреля 2025, 05:50 | Обновлено 06 апреля 2025, 05:58
56
0
Камила Осорио настроена штурмовать третий титул в Боготе
wtatennis.com. Камила Осорио

На грунтовом турнире WTA 250 в Боготе (Колумбия) стали известны теннисистки, которые сыграют в решающем матче за главный титул.

Польская теннисистка Катаржина Кава прервала беспроигрышную серию из пяти матчей американки Джульеты Парехи. Катаржина за 2 часа и 2 минуты переиграла в двух сетах 16-летнюю соперницу.

Второй номер турнирного посева колумбийка Камила Осорио победила в двух сетах Хулию Риеру из Аргентины. Двухкратная победительница турнира в Боготе (2021, 2024) настроена уже в этом сезоне оформить у себя на родине хет-трик.

WTA 250 Богота. Грунт. Полуфинал

Катаржина Кава (Польша) – Джульета Пареха (США) – 7:5, 6:2

Камила Осорио (Колумбия) [2] – Хулия Риера (Аргентина) – 6:4, 7:5

WTA 250 Богота. Грунт. Финал

Камила Осорио (Колумбия) [2] – Катаржина Кава (Польша)

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WTA Богота Камила Осорио Катаржина Кава Хулия Риера
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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