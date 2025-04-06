Камила Осорио настроена штурмовать третий титул в Боготе
Определились финалистки турнира в Колумбии
На грунтовом турнире WTA 250 в Боготе (Колумбия) стали известны теннисистки, которые сыграют в решающем матче за главный титул.
Польская теннисистка Катаржина Кава прервала беспроигрышную серию из пяти матчей американки Джульеты Парехи. Катаржина за 2 часа и 2 минуты переиграла в двух сетах 16-летнюю соперницу.
Второй номер турнирного посева колумбийка Камила Осорио победила в двух сетах Хулию Риеру из Аргентины. Двухкратная победительница турнира в Боготе (2021, 2024) настроена уже в этом сезоне оформить у себя на родине хет-трик.
WTA 250 Богота. Грунт. Полуфинал
Катаржина Кава (Польша) – Джульета Пареха (США) – 7:5, 6:2
Камила Осорио (Колумбия) [2] – Хулия Риера (Аргентина) – 6:4, 7:5
WTA 250 Богота. Грунт. Финал
Камила Осорио (Колумбия) [2] – Катаржина Кава (Польша)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ровенский клуб по просьбе соперника транслировал поединок бесплатно
Легендарный английский футболист выбрал Месси