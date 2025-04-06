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Чемпионат Испании
Вильярреал
06.04.2025 22:00 - : -
Атлетик Бильбао
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Испания
06 апреля 2025, 04:23 | Обновлено 06 апреля 2025, 04:24
29
0

Вильярреал – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 6 апреля в 22:00 по Киеву

06 апреля 2025, 04:23 | Обновлено 06 апреля 2025, 04:24
29
0
Вильярреал – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Симон

В воскресенье, 6 апреля состоится матч 30 тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Атлетиком» Бильбао. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Вильярреал

Команда проводит гораздо более уверенный сезон, чем год назад. Сейчас клуб борется за попадание в Лигу чемпионов, и после 28 сыгранных игр занимает 5 место с 47 очками в активе. Главным конкурентом за 4 место является тот самый «Атлетик», отрыв к которому составляет 6 очков.

Однако у «желтой субмарины» есть матч в запасе, поэтому шансы сравняться по количеству баллов очень высоки.

Из Кубка Испании коллектив сенсационно вылетел в 1/32 из-за поражения «Понтеведри» из Сегунды КИФФ, а в евротурнирах вообще не участвовал.

Атлетик

Как уже упоминалось ранее, «Атлетик» и «Вильярреал» являются главными соперниками за место в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Клуб из Бильбао на данный момент с 53 очками занимает 4 место в лиге.

Также команда продолжает борьбу в Лиге Европы, где в четвертьфинале встретится с шотландским «Рейнджерсом». Из испанского кубка коллектив вылетел после поражения от «Осасуны» в 1/8.

Личные встречи

В последних 5 матчах очевидно преимущество «Атлетика» - 3 победы «львов», 1 ничейный результат и 1 победа «Вильярреала». Матч первого круга завершился победой басков со счетом 2:0.

Интересные факты

  • «Вильярреал« забивал первым в 8 из 10 последних поединков. В остальных 2 встречах клуб не отличился вообще.
  • Обе команды отмечались забитыми голами в 6/7 прошлых очных матчах.
  • За последние 5 матчей «Атлетик» потерпел лишь 1 поражение.
  • «Вильярреал» находится на 13 месте Ла Лиги по баллам в домашних матчах в этом сезоне - 20 очков в 13 матчах.

Возможные стартовые составы

  • Вильярреал: Джуниор, Кардона – Камбвала – Наварро – Фойт, Баэна – Парехо – Комесанья – Бьюкенен, Барри – Перез
  • Атлетик: Симон, Берчиче – Альварез – Нуньез – Горосабель, Хаурегисар – Прадос, Уильямс – Беренгвер – Уильямс, Саннади

Прогноз

Обе команды будут показывать максимально качественный футбол, ведь очная встреча может коренным образом изменить ход гонки за Лигу чемпионов. Ожидаю активный и забивной матч, поэтому поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.72.

Прогноз Sport.ua
Вильярреал
6 апреля 2025 -
22:00
Атлетик Бильбао
Обе забьют 1.72 Сделать ставку

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Вильярреал Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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