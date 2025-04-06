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Испания
06 апреля 2025, 03:18 | Обновлено 06 апреля 2025, 03:28
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Ханси ФЛИК: «Команда не может постоянно выигрывать»

«Барселона» сыграла вничью с »Бетисом»

06 апреля 2025, 03:18 | Обновлено 06 апреля 2025, 03:28
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Ханси ФЛИК: «Команда не может постоянно выигрывать»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал домашнюю ничью против «Бетиса» (1:1) в матче 31-го тура Ла Лиги.

«Это часть футбола. Команда не может постоянно выигрывать. Однако я доволен этим очком, ведь это еще один балл в копилку. Во втором тайме я доволен всем, ведь мы отдали все силы и сделали все, что могли.

Мы очень хорошо справляемся с тем количеством матчей, которое есть в сезоне. Я верю в команду и горжусь тем, что они могут играть на таком уровне.

Сейчас мы мыслями уже в Лиге чемпионов. Есть время на восстановление.

100-й матч Гави? Он прогрессирует и становится лучше с каждой игрой. Он набирает форму, и мы ему в этом помогаем», – прокомментировал Флик.

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Александр Сильченко Источник: ФК Барселона
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