Ханси ФЛИК: «Команда не может постоянно выигрывать»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал домашнюю ничью против «Бетиса» (1:1) в матче 31-го тура Ла Лиги.

«Это часть футбола. Команда не может постоянно выигрывать. Однако я доволен этим очком, ведь это еще один балл в копилку. Во втором тайме я доволен всем, ведь мы отдали все силы и сделали все, что могли.

Мы очень хорошо справляемся с тем количеством матчей, которое есть в сезоне. Я верю в команду и горжусь тем, что они могут играть на таком уровне.

Сейчас мы мыслями уже в Лиге чемпионов. Есть время на восстановление.

100-й матч Гави? Он прогрессирует и становится лучше с каждой игрой. Он набирает форму, и мы ему в этом помогаем», – прокомментировал Флик.