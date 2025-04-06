Стало известно, почему руководство Карпат решило уволить Езерского

Стало известно, почему руководство львовских Карпат решило уволить ассистента тренера Владимира Езерского.

Сообщается, что в конце марта 2025 года полузащитник Карпат и игрок молодежной сборной U-20 Артур Шах сообщил руководству клуба, что помощник главного тренера сборной Владимир Езерский перед матчем пытался склонить его к сотрудничеству с конкретной агентской компанией, обещая трудоустройство в Европе.

По данным источника, за два часа до товарищеского матча сборной Украины U-20 помощник главного тренера Владимир Езерский провел с игроком разговор, во время которого предложил сотрудничество с известной украинской агентской компанией. Бонусом было возможное трудоустройство футболиста в европейском топ-клубе.

После получения этой информации владелец «Карпат» Владимир Маткивский принял решение прекратить сотрудничество с Езерским, который находился в структуре клуба как старший тренер. О ситуации было сообщено и в Украинскую ассоциацию футбола, реакции со стороны которой пока нет.