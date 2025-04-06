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Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 02:23 | Обновлено 06 апреля 2025, 03:11
149
0

Стало известно, почему руководство Карпат решило уволить Езерского

История связана с молодым игроком сборной Украины U-20 Артуром Шахом

06 апреля 2025, 02:23 | Обновлено 06 апреля 2025, 03:11
149
0
Стало известно, почему руководство Карпат решило уволить Езерского
ФК Карпаты Львов. Владимир Езерский

Стало известно, почему руководство львовских Карпат решило уволить ассистента тренера Владимира Езерского.

Сообщается, что в конце марта 2025 года полузащитник Карпат и игрок молодежной сборной U-20 Артур Шах сообщил руководству клуба, что помощник главного тренера сборной Владимир Езерский перед матчем пытался склонить его к сотрудничеству с конкретной агентской компанией, обещая трудоустройство в Европе.

По данным источника, за два часа до товарищеского матча сборной Украины U-20 помощник главного тренера Владимир Езерский провел с игроком разговор, во время которого предложил сотрудничество с известной украинской агентской компанией. Бонусом было возможное трудоустройство футболиста в европейском топ-клубе.

После получения этой информации владелец «Карпат» Владимир Маткивский принял решение прекратить сотрудничество с Езерским, который находился в структуре клуба как старший тренер. О ситуации было сообщено и в Украинскую ассоциацию футбола, реакции со стороны которой пока нет.

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Владимир Езерский Артур Шах Карпаты Львов отставка Владимир Маткивский сборная Украины по футболу U-20 ТаТоТаке
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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