Юрген КЛОПП: «Он уникальный игрок, которому не нужно защищаться»

Известный немецкий тренер Юрген Клопп похвалил восьмикратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси, который играет за «Интер Майами».

«Если ты не Лионель Месси, ты не должен защищаться. Лео – единственный, кому не надо защищаться. Лео отдают мяч, а потом он творит. Все остальные должны защищаться, и все они должны поддержать это полностью», – сказал Клопп.

В этом сезоне в активе Месси провел девять матчей, забил восемь голов и сделал три ассиста.

Ранее известный бразильский футболист Неймар рассказал, кто должен называться «королем футбола» вместо Лионеля Месси.