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11 апреля 2025, 04:33 |
29
0

Юрген КЛОПП: «Он уникальный игрок, которому не нужно защищаться»

Немец похвалил Лионеля Месси

11 апреля 2025, 04:33 |
29
0
Юрген КЛОПП: «Он уникальный игрок, которому не нужно защищаться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Известный немецкий тренер Юрген Клопп похвалил восьмикратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси, который играет за «Интер Майами».

«Если ты не Лионель Месси, ты не должен защищаться. Лео – единственный, кому не надо защищаться. Лео отдают мяч, а потом он творит. Все остальные должны защищаться, и все они должны поддержать это полностью», – сказал Клопп.

В этом сезоне в активе Месси провел девять матчей, забил восемь голов и сделал три ассиста.

Ранее известный бразильский футболист Неймар рассказал, кто должен называться «королем футбола» вместо Лионеля Месси.

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Юрген Клопп Лионель Месси
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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