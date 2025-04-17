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Испания
17 апреля 2025, 03:55 |
209
0

Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде

Винисиус Жуниор может покинуть клуб

17 апреля 2025, 03:55 |
209
0
Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Звездный бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор может летом покинуть мадридский клуб.

По информации испанских СМИ, «Реал» решил серьезно оценить будущее бразильского футболиста. Клуб поставил перед игроком условие – он должен улучшить свою дисциплину, кроме того, в Мадриде ждут от бразильца более стабильной игры, особенно в выездных матчах.

На Винисиуса претендуют клубы из Саудовской Аравии. Ранее был обновлен список фаворитов Золотого мяча, где Винисиус вылетел из первой десятки списка.

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Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Винисиус Жуниор
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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