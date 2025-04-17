Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде

Звездный бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор может летом покинуть мадридский клуб.

По информации испанских СМИ, «Реал» решил серьезно оценить будущее бразильского футболиста. Клуб поставил перед игроком условие – он должен улучшить свою дисциплину, кроме того, в Мадриде ждут от бразильца более стабильной игры, особенно в выездных матчах.

На Винисиуса претендуют клубы из Саудовской Аравии. Ранее был обновлен список фаворитов Золотого мяча, где Винисиус вылетел из первой десятки списка.