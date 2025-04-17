Испания17 апреля 2025, 03:55 |
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Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
Винисиус Жуниор может покинуть клуб
17 апреля 2025, 03:55 |
209
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Звездный бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор может летом покинуть мадридский клуб.
По информации испанских СМИ, «Реал» решил серьезно оценить будущее бразильского футболиста. Клуб поставил перед игроком условие – он должен улучшить свою дисциплину, кроме того, в Мадриде ждут от бразильца более стабильной игры, особенно в выездных матчах.
На Винисиуса претендуют клубы из Саудовской Аравии. Ранее был обновлен список фаворитов Золотого мяча, где Винисиус вылетел из первой десятки списка.
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