Лазарет Карпат наполовину опустел

В 23 туре УПЛ большой интерес вызывает поединок в Житомире, где 7 апреля будут выяснять отношения соседи по таблице – «Полесье» и «Карпаты».

Как стало известно Sport.ua, после длительного перерыва вызванного повреждениями в общей группе «Карпат» тренировались опытные защитники Денис Мирошниченко и Владимир Адамюк. Их возвращение в строй очень своевременное, потому что в лазарете еще находятся игроки обороны Алексей Сыч и Андрей Булеза. Поэтому кто-то из них может выйти на поле с первых минут в поединке с «волками».

Сейчас «Карпаты» занимают шестое место в УПЛ, набрав 32 очка. Житомирское «Полесье» после 22 матчей имеет в своем активе 37 очков и занимает четвертое место.

Ранее мы сообщали, что «Карпаты» планируют выкупить звездного легионера.