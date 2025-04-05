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Украина. Премьер лига
05 апреля 2025, 22:27 |
277
0

Лазарет Карпат наполовину опустел

Два футболиста готовятся к матчу с «Полесьем»

05 апреля 2025, 22:27 |
277
0
Лазарет Карпат наполовину опустел
ФК Карпаты

В 23 туре УПЛ большой интерес вызывает поединок в Житомире, где 7 апреля будут выяснять отношения соседи по таблице – «Полесье» и «Карпаты».

Как стало известно Sport.ua, после длительного перерыва вызванного повреждениями в общей группе «Карпат» тренировались опытные защитники Денис Мирошниченко и Владимир Адамюк. Их возвращение в строй очень своевременное, потому что в лазарете еще находятся игроки обороны Алексей Сыч и Андрей Булеза. Поэтому кто-то из них может выйти на поле с первых минут в поединке с «волками».

Сейчас «Карпаты» занимают шестое место в УПЛ, набрав 32 очка. Житомирское «Полесье» после 22 матчей имеет в своем активе 37 очков и занимает четвертое место.

Ранее мы сообщали, что «Карпаты» планируют выкупить звездного легионера.

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Карпаты Львов инсайд Денис Мирошниченко Владимир Адамюк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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