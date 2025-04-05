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  4. АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
Испания
05 апреля 2025, 21:55 | Обновлено 05 апреля 2025, 22:07
8351
1

АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»

Украинский вратарь недавно получил травму

05 апреля 2025, 21:55 | Обновлено 05 апреля 2025, 22:07
8351
1
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

5 апреля прошел матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречались «Реал» и «Валенсия».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Гости выиграли со счетом 2:1.

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Украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе на этот матч. Голкипер недавно получил повреждение.

После матча наставник «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему решил оставить Андрея в запасе и выпустить 19-летнего Франа Гонзалеса.

«Сегодня Куртуа тренировался, он сейчас хорошо себя чувствует. Были сомнения насчет Лунина сегодня [из-за его повреждения], из-за этого я его не выпустил, чтобы не рисковать. У него будет еще два-три дня, чтобы полностью восстановиться, а потом мы увидим во вторник, кто будет играть. Я думаю, что они оба будут готовы», – сказал Анчелотти.

Во вторник, 8 апреля, «Реал» проведет первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Арсенала».

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Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу Валенсия Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Валенсия Тибо Куртуа
Дмитрий Олейник Источник: Mundo Deportivo
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Mark4854590
Добре, що поберегли Луніна і він не грав на уколах.
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